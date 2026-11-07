Por: El Espectador

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La novela ‘Mural’, escrita por Ricardo Silva Romero y publicada hace un año, emerge como una obra imprescindible para entender el episodio traumático de la toma del Palacio de Justicia, cuya historia, incluso hoy, continúa sin resolverse completamente. Este evento, ocurrido el 5 y 6 de noviembre de 1985, permanece envuelto en relatos imprecisos y verdades incompletas, por lo que la novela se convierte en un canal necesario para explorar y resignificar una tragedia nacional, como se expone en El Espectador.

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De acuerdo con dicho medio, ‘Mural’ va más allá de la simple narración de hechos históricos; es una indagación sobre la potencia —y el peligro— de las ficciones, tanto personales como colectivas. La novela no solo interpreta la ficción como una herramienta literaria, sino que la considera parte esencial de las esferas familiares, sociales y, sobre todo, políticas. Silva Romero sugiere que las ficciones están presentes no solo en la literatura, sino también en los cuarteles, despachos presidenciales y movimientos revolucionarios. En la obra, los personajes se muestran atrapados y, a la vez, impulsados por esas ficciones que pueden adquirir carácter de fanatismos o absurdos, llevándolos a tomar decisiones que, vistas a la distancia, parecen incomprensibles.

El entramado narrativo de ‘Mural’ permite mantener vivas preguntas incómodas y sin respuesta que siguen orbitando el caso: ¿por qué el presidente de entonces, Belisario Betancur, no negoció con el grupo guerrillero M-19? ¿Por qué los guerrilleros arriesgaron la vida de los magistrados cuando todo parecía perdido? ¿Qué llevó a los militares a continuar su ofensiva hasta el último reducto del M-19? ¿Por qué han surgido tantas verdades ocultas y errores? Así, el autor aborda estos “puntos ciegos” a los que se refiere Javier Cercas, cuestiones sin respuesta que laten detrás de toda gran novela y, también, de la historia misma.

‘Mural’ está construida con una técnica cinematográfica que emplea fragmentos, retratos y escenas para tejer una visión panorámica y, a la vez, íntima de la historia. Silva Romero comparte abiertamente sus fuentes, enlazando momentos históricos que permiten entender cómo la violencia y la polarización han desgarrado a la sociedad colombiana a través del tiempo. Más que novela, ‘Mural’ es un archivo vivo que insiste en la importancia de la memoria, la justicia y la reparación, permitiendo a los lectores mirar, en cada pequeña vida retratada, el reflejo del gran relato nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la novela ‘Mural’ de Ricardo Silva Romero en la memoria de la toma del Palacio de Justicia?

‘Mural’ resulta importante porque actúa como un archivo literario que recupera preguntas y relatos silenciados sobre los hechos del 5 y 6 de noviembre de 1985. Según El Espectador, la novela utiliza la ficción para confrontar las heridas abiertas en la historia colombiana y aportar a la memoria, la justicia y la reparación.

¿Qué técnica narrativa utiliza ‘Mural’ para abordar la historia del Palacio de Justicia?

‘Mural’ emplea una técnica narrativa de tipo cinematográfico, basada en fragmentos, retratos y escenas breves. De acuerdo con la información proporcionada, este enfoque permite al autor enlazar diferentes momentos y personajes para construir una visión amplia y compleja de la toma del Palacio y sus consecuencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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