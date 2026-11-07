Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave situación de violencia estremeció a la población de Toro, Valle del Cauca, tras el asesinato de tres mujeres ocurrida en la mañana del viernes 6 de noviembre, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Según la información recabada por las autoridades y reportada en medios locales, el crimen tuvo lugar dentro de una vivienda ubicada en el sector de El Lázaro, cuando individuos armados irrumpieron y dispararon contra las víctimas. Las fallecidas fueron identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro, quienes serían madre e hijas, de acuerdo con los primeros informes.

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De acuerdo con Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), este caso fue registrado como la masacre número 104 en Colombia en lo que va de 2026. La entidad explicó que la región de Toro se encuentra expuesta a riesgos relacionados con disputas de control territorial y economías ilegales, como el narcotráfico y el expendio de sustancias prohibidas. No obstante, la organización aclaró que, hasta el momento, no hay información suficiente para afirmar que estos factores tengan relación directa con el crimen ocurrido en la vivienda de las tres mujeres.

El hecho generó la rápida respuesta de las autoridades. El alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue datos que conduzcan a la identificación y ubicación de los responsables del múltiple homicidio. Tanto la Policía como la Fiscalía y entidades locales se encuentran adelantando labores de investigación para determinar cómo se desarrollaron los hechos y dar con los responsables. Aún no se han registrado capturas relacionadas con el caso, ni se han especificado las causas del ataque.

Este lamentable suceso ocurrió apenas un día después de otro episodio violento en el mismo municipio, donde dos personas murieron y una más resultó herida el jueves 5 de noviembre. Frente a esta coincidencia temporal y geográfica, las autoridades investigan si existe alguna conexión entre ambos hechos, aunque todavía no se ha confirmado relación alguna. Esta nueva masacre profundiza la preocupación de la comunidad y pone en evidencia la compleja situación de orden público que atraviesa Toro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la masacre de las tres mujeres en Toro, Valle?

Hasta el momento, la información oficial indica que hombres armados asesinaron a Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez Toro dentro de su hogar. Las autoridades adelantan investigaciones y han ofrecido una recompensa para quienes aporten información, pero todavía no se ha establecido el motivo del crimen ni se reportan capturas.

¿Cuál es el contexto de violencia en Toro según informó Indepaz?

Indepaz advirtió que Toro enfrenta riesgos ligados al control territorial por grupos armados y economías ilegales, especialmente narcotráfico y expendio de drogas. Sin embargo, aclaró que hasta ahora no se ha confirmado una relación entre estas condiciones y el asesinato de las tres mujeres.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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