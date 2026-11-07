Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reconocido caricaturista Matador desató nuevamente la polémica en redes sociales debido a un enérgico pronunciamiento sobre la atención que han recibido los damnificados del terremoto en Pereira. Por medio de su cuenta de X, el artista criticó abiertamente a la primera dama de la Nación y a los alcaldes de Pereira y Dosquebradas por la forma en que han respondido a la crisis de las familias afectadas, agravada por un reciente aguacero que azotó la ciudad. Según Matador, después de 89 días del terremoto, aún existen personas que permanecen en albergues improvisados y carpas, y muchas de las estructuras dañadas permanecen en pie con la ayuda de guaduas para evitar su colapso. La denuncia apunta directamente a las precarias condiciones de quienes lo han perdido todo tras la tragedia.

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El foco de sus críticas estuvo en la gestión de recursos destinados a la emergencia. Matador cuestionó a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado un informe sobre el destino de los fondos de su fundación. Además, aseguró que "ni un solo peso de esos dineros ha servido para aliviar el hambre o atender las necesidades de los damnificados". Como parte de su reclamo, expresó con sarcasmo que habría sido más provechoso reutilizar el plástico de tres vallas para construir un refugio temporal, subrayando así la falta de soluciones reales para quienes necesitan protección ante las lluvias.

Las críticas también involucraron a Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, y Roberto Jiménez, mandatario de Dosquebradas, a quienes Matador señaló por no pronunciarse ni defender de manera decidida a sus comunidades frente a la emergencia. El caricaturista remató su mensaje con una contundente frase: "¡Qué falta de pantalones! para defender a su propio pueblo".

Este llamado de atención vuelve a encender el debate sobre la gestión y responsabilidad de las autoridades en el manejo de situaciones de emergencia, así como la eficacia de las ayudas y la transparencia en el uso de los recursos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada en septiembre, aún existen familias tanto en alojamientos formales como informales, y se identificaron diversas carencias relacionadas con las condiciones de habitabilidad, evidenciando que la crisis sigue sin resolverse totalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo Matador sobre la primera dama y los fondos para los damnificados del terremoto en Pereira?

Matador cuestionó públicamente a la primera dama de la Nación por, según él, no haber presentado el informe que debía explicar el uso de los recursos de su fundación destinados a la atención de los damnificados del terremoto en Pereira. El caricaturista aseguró que, en su opinión, ningún peso de ese dinero ha llegado para ayudar a quienes lo necesitan, poniendo en duda la transparencia y eficacia en la distribución de las ayudas.

¿Por qué siguen en riesgo las familias afectadas por el terremoto en Pereira?

Según la información citada, tras 89 días del terremoto todavía hay familias en Pereira viviendo en albergues y carpas, mientras varias viviendas dañadas continúan sostenidas por estructuras provisionales como guaduas. La Defensoría del Pueblo informó que subsisten necesidades en las condiciones de habitabilidad, lo que demuestra que la emergencia no ha sido superada y los afectados siguen esperando soluciones definitivas de las autoridades.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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