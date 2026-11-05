Un fuerte cruce de mensajes entre el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, y la periodista Vicky Dávila se desató en redes sociales, en medio de la polémica por el video en el que aparece el expresidente Gustavo Petro besando a Deicy Jiménez.

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La discusión comenzó cuando ‘Matador’ publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lanzó varios comentarios contra Dávila, quien ha divulgado las denuncias de Jiménez sobre una presunta red de mujeres que habría recibido contratos estatales a cambio de favores íntimos para el exmandatario.

“Vicky Dávila parece la primera moza de la nación. Solo falta que le eche aceite de batería a la pintura del carro del ‘man’. Hasta debe tener un muñeco de ‘Petrosky’ lleno de alfileres en el bonitico. He conocido mujeres tóxicas… y luego está Vicky”, escribió el caricaturista.

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El comentario hizo referencia a supuestos celos de la periodista hacia Petro y utilizó expresiones personales para cuestionar su postura frente al escándalo. La publicación provocó una respuesta directa de Dávila, quien rechazó los calificativos y también lanzó fuertes acusaciones contra González.

Vicky Dávila respondió a ‘Matador’ con fuertes señalamientos

La periodista contestó en X y cuestionó el lenguaje utilizado por el caricaturista. Además, lo calificó de maltratador y aludió a presuntos episodios de violencia contra la madre de sus hijos.

“‘La primera moza de la nación’, me llama este degenerado de ‘Matador’. Me gustaría responderle: ‘Su madre’. Pero esa pobre mujer tiene que haber sido otra víctima”, escribió inicialmente.

Luego agregó: “El primer maltratador de la nación, que azota a golpes a la mamá de sus hijos. Y luego se hace la víctima. Un hombre que nos odia a las mujeres solo porque somos mujeres”.

Las afirmaciones sobre presuntos episodios de violencia corresponden a los señalamientos hechos por Dávila en su publicación y no deben asumirse como hechos judicialmente comprobados.

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¿Qué desató la discusión entre ‘Matador’ y Vicky Dávila?

El enfrentamiento ocurrió después de que Deicy Jiménez publicara, el 4 de noviembre, un video en el que aparece junto a Gustavo Petro y que presentó como respaldo de sus declaraciones sobre el vínculo que asegura haber tenido con él.

Jiménez había denunciado previamente que el expresidente habría utilizado contratos estatales para obtener favores íntimos de mujeres. Petro, por su parte, rechazó que hubiera utilizado recursos o contratos públicos para conseguir beneficios personales y cuestionó la difusión de imágenes de su vida privada.

La publicación del video reavivó el debate político y las reacciones en redes sociales. En ese contexto, ‘Matador’ arremetió contra Dávila por su postura frente al caso y la periodista respondió con los señalamientos personales que terminaron convirtiendo la discusión en un nuevo enfrentamiento público.

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