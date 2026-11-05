La periodista Vicky Dávila publicó un video en el que analizó la grabación difundida por Deicy Jiménez, en la que aparece el expresidente Gustavo Petro durante un encuentro privado con ella.

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(Vea también: Deicy Jiménez publicó video en el que Gustavo Petro la besa y lanzó advertencia: “Lo hago responsable”)

En su intervención, Dávila sostuvo que el material no debe examinarse de manera aislada, sino en el contexto de las denuncias que la excontratista ha hecho sobre una presunta relación entre encuentros íntimos y la asignación de contratos estatales.

Dávila señaló que, a su juicio, el video debe revisarse junto con los contratos que Jiménez habría obtenido en el Congreso y durante el Gobierno Petro, así como con las conversaciones y otros elementos que la mujer ha mencionado en sus declaraciones.

La periodista también insistió en que las autoridades deben establecer si existió un aprovechamiento de una posición de poder para obtener favores sexuales a cambio de recursos públicos.

Este es el video de Dávila

Los contratos y los supuestos chats que mencionó Vicky Dávila

En otro apartado de su grabación, Dávila se refirió a los contratos que habría tenido Deicy Jiménez en distintas entidades estatales. Según explicó, la denunciante sostiene que esos vínculos laborales estaban relacionados con los encuentros que habría tenido con Petro.

La periodista también mencionó cuatro perfiles de Facebook que, según la versión de Jiménez, estarían relacionados con el expresidente. Dávila aseguró que las conversaciones atribuidas a esas cuentas contienen referencias a la hoja de vida de la mujer, a personas cercanas al entorno político de Petro y a posibles gestiones para conseguirle oportunidades laborales.

Entre los elementos mencionados aparece una hoja de vida que habría llegado al hospital San Juan de Dios, en Bogotá. Dávila afirmó que la institución habría certificado la recepción de ese documento.

La periodista sostuvo que todos esos materiales deben ser examinados por las autoridades para determinar su autenticidad y establecer si tienen relación con los señalamientos de la denunciante.

También recordó que Jiménez ha hablado de una supuesta red de mujeres que habría tenido vínculos con el entonces mandatario. Esa afirmación, al igual que las demás acusaciones, debe ser verificada por las autoridades.

Vicky Dávila pidió explicaciones a Petro y protección para Deicy Jiménez

Uno de los argumentos centrales del análisis de Dávila fue la diferencia de poder que, según ella, habría existido entre Petro y Jiménez. La periodista pidió que el debate no se concentre en juzgar la vida privada de la denunciante, sino en esclarecer si hubo utilización de recursos públicos para obtener beneficios personales.

“Falta mucha tela por cortar y muchas explicaciones que Petro debe dar”, manifestó.

Dávila también pidió que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación revisen los elementos relacionados con las denuncias, teniendo en cuenta las competencias de cada institución.

Al cierre de su video, la periodista hizo un llamado a proteger a Jiménez y a sus familiares, luego de que la mujer denunciara presuntas amenazas y hostigamientos.

¿Qué ha respondido la defensa de Gustavo Petro?

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Gustavo Petro, cuestionó que la grabación pueda considerarse una prueba concluyente de las acusaciones.

En un pronunciamiento conocido el 4 de noviembre, sostuvo que es necesario establecer mediante peritajes la autenticidad, integridad, fecha, lugar y contexto del material audiovisual.

El abogado también señaló que las imágenes, por sí solas, no demuestran que haya existido un intercambio de favores sexuales por contratos públicos.

“En esas imágenes no aparece un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno”, afirmó Carranza.

Por su parte, la abogada de Deicy Jiménez anunció que el material sería entregado a las autoridades para que haga parte de las actuaciones correspondientes.

Así, el caso continúa a la espera de que las instituciones competentes examinen los videos, las conversaciones, los contratos y los testimonios para establecer qué ocurrió y si existen responsabilidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.