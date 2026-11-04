Deicy Jiménez publicó un video en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a Gustavo Petro, expresidente de Colombia. En las imágenes se observa al exmandatario besándola, material que la mujer presentó como respaldo de sus declaraciones sobre la relación que aseguró haber sostenido con él.

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La publicación estuvo acompañada de un mensaje en el que Jiménez explicó por qué decidió divulgar el registro y lanzó una advertencia relacionada con su seguridad y la de sus familiares.

La publicación se conoce en medio de la controversia que desataron las denuncias de Jiménez contra el exmandatario, relacionadas con supuestos encuentros íntimos y la presunta entrega de contratos estatales.

En su mensaje, Deicy Jiménez pidió protección a las autoridades para ella y su familia, manifestó que confía en que se hará justicia y advirtió que responsabilizará a Gustavo Petro si algo llega a sucederles.

Este es el video:

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¿Qué denunció Deicy Jiménez contra Gustavo Petro?

El nombre de Deicy Jiménez tomó relevancia nacional después de una entrevista que concedió a la revista Semana, en la que aseguró que conoció a Petro en 2019 y que habría recibido contratos con entidades estatales en medio de la relación que describió.

Según su testimonio, habría existido una red de entre 30 y 40 mujeres que mantenían encuentros con el entonces presidente y que, presuntamente, recibían contratos públicos. También afirmó que el exmandatario le habría pedido comprar y transportar sustancias estupefacientes.

Jiménez sostuvo que tenía fotografías, videos y conversaciones para respaldar sus declaraciones. Parte de ese material fue entregado a la periodista Vicky Dávila, quien publicó la entrevista.

Los señalamientos generaron reacciones institucionales y llevaron a que las autoridades comenzaran actuaciones para establecer si existieron irregularidades en la contratación pública durante el anterior Gobierno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.