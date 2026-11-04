Una fotografía de Angie Rodríguez y Deicy Jiménez juntas terminó poniendo un nuevo foco sobre las denuncias que rodean al gobierno de Gustavo Petro. La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la mujer que señaló al exmandatario por presuntos encuentros íntimos a cambio de contratos estatales se reunieron y anunciaron que trabajarán en equipo para buscar justicia y verdad.

Sigue a PULZO en Discover

El encuentro se conoció este miércoles 4 de noviembre y representa un nuevo capítulo en una controversia que sigue sumando elementos.

La fotografía tiene especial relevancia por los papeles que cada una ha tenido en esta historia. Rodríguez fue una de las funcionarias que ocupó un cargo de confianza dentro de la Casa de Nariño y posteriormente expuso presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos, la contratación y posibles abusos de poder durante el gobierno Petro.

Lee También

#EnDesarrollo Angie Rodríguez y Deicy Jiménez se reunieron para unificar una estrategia jurídica en medio de los procesos y las denuncias por presuntas irregularidades durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, relacionadas con la contratación, el manejo de recursos, entre otros temas. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 4, 2026

Jiménez, por su parte, hizo señalamientos sobre una supuesta red de mujeres que habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales. En una entrevista con Semana aseguró que conoció a Petro en 2019 y que habría recibido contratos estatales en medio de la relación que describió. Estas afirmaciones son materia de verificación por parte de las autoridades.

La reunión se produjo, además, el mismo día en que Jiménez publicó un video en sus redes sociales en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro, quien la besa. La mujer presentó esas imágenes como respaldo de sus declaraciones y acompañó la publicación con una advertencia sobre su seguridad y la de sus familiares.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez.

El acercamiento entre las dos mujeres también ocurre en medio de las actuaciones de la Fiscalía por las presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el anterior gobierno. El ente investigador anunció que escucharía a Rodríguez, a la exdirectora del Dapre Laura Sarabia y a Jiménez dentro de las indagaciones.

Sin embargo, la diligencia prevista para el 3 de noviembre con Jiménez no se llevó a cabo, luego de que su abogado, Andrés Felipe Caballero, renunciara a su representación por motivos de seguridad.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.