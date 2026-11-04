Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Este miércoles 4 de noviembre, la Universidad Cooperativa en Ibagué se convertirá en el escenario principal para el lanzamiento del proyecto "Valientes", una iniciativa enfocada en el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias en los 47 municipios del departamento. Según lo anunciado, el propósito central es prevenir las violencias basadas en género, asegurar la garantía de derechos y promover tanto la autonomía económica como el liderazgo de las mujeres en la región, en el marco de una estrategia integral.

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El arranque del proyecto se dará con un plan piloto en los municipios de Chaparral, Ataco, Planadas y Rioblanco. De acuerdo con la información, estos territorios han sido priorizados por su condición de municipios PDET, que presentan serias brechas de desigualdad social y altos desafíos frente a las violencias de género. El desarrollo del piloto permitirá validar y ajustar la ruta de atención psicojurídica, medir la efectividad de las estrategias para descentralizar los servicios y reconfigurar protocolos antes de llevar el modelo al resto del departamento del Tolima.

En esta apuesta, la Universidad Cooperativa de Colombia cumple un papel técnico y académico relevante. Este aliado aportará su experiencia en asesoría legal con perspectiva de género, investigación aplicada y formación permanente a los equipos de la Secretaría de la Mujer. De manera específica, a través del Consultorio Jurídico Violeta de la UCC, se ofrecerá orientación psicosocial y asesoría jurídica gratuita a mujeres y a personas con diversas identidades de género que sean víctimas de violencia, fortaleciendo así la atención integral.

El proyecto tiene como eje fundamental la descentralización operativa con la estrategia "Casa a la Vereda / al Barrio". Esto consiste en el desplazamiento periódico de duplas de psicólogos y abogados hacia las áreas rurales y corregimientos más apartados, garantizando el acceso a la oferta institucional y complementando servicios como la Línea de atención Valiente. Al mismo tiempo, la prevención involucra a los hombres mediante "Escuelas de Corresponsabilidad en el cuidado", donde se desarrollan talleres sobre nuevas masculinidades y deconstrucción de estereotipos. Esta apuesta reconoce que la erradicación de la violencia de género es un asunto de seguridad ciudadana.

Otra innovación, según la Secretaría de la Mujer, será el trabajo conjunto en una red de 17 Casas de la Mujer, conectadas digitalmente y apoyadas por las alcaldías y lideresas sociales. En el mediano plazo, la iniciativa incluye la conformación de 12 Círculos de Liderazgo y Transformación Social y la formación de 30 lideresas territoriales que replicarán su aprendizaje a otros 300 lideresas comunitarias, consolidando así una capacidad instalada en las subregiones del departamento.

¿Cómo funcionará la estrategia Casa a la Vereda / al Barrio en la prevención de violencia de género en Tolima?

La estrategia "Casa a la Vereda / al Barrio" consiste en el desplazamiento regular de duplas de psicólogos y abogados a zonas rurales y corregimientos distantes para acercar los servicios institucionales a las comunidades. Este modelo busca asegurar que mujeres y personas con identidades de género diversas puedan acceder a orientación psicojurídica y apoyo psicosocial sin tener que trasladarse largas distancias.

¿Qué papel cumple la Universidad Cooperativa de Colombia en la implementación del proyecto Valientes?

La Universidad Cooperativa de Colombia aporta asesoría legal con enfoque de género, apoya procesos de investigación aplicada y promueve la formación continua de equipos de la Secretaría de la Mujer. Mediante el Consultorio Jurídico Violeta de la UCC, se ofrece orientación gratuita, atendiendo a mujeres y a personas con identidades de género diversas víctimas de violencia, asegurando así una atención especializada y efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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