Por: El Espectador

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En la mañana de este miércoles 4 de noviembre, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a seis de los exintegrantes del último secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) a una audiencia de reconocimiento de responsabilidad. Los exjefes están imputados por su presunta participación en el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad, así como en la comisión de abusos sexuales contra algunas de las víctimas, según informó la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, quien es la relatora del caso 07 de la JEP que investiga estos hechos dentro del conflicto armado.

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La audiencia, que constituye un momento histórico en el proceso de justicia transicional en Colombia, se realizará los días 7, 8 y 9 de abril de 2027. Por primera vez, el último secretariado de las Farc enfrentará a las víctimas para reconocer públicamente su responsabilidad en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Fueron citados Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, quienes deberán responder ante la JEP y la sociedad por los hechos que se les atribuyen.

De acuerdo con la información dada por la JEP, se dará prioridad inicial a las víctimas, abordando en primer término los patrones de reclutamiento y la utilización de menores, así como maltratos, torturas y homicidios internos dentro de las filas guerrilleras. Posteriormente, las violencias reproductivas, sexuales y otras violencias basadas en prejuicios serán tratadas en sesiones diferenciadas dentro de la misma audiencia. Según palabras textuales de la magistrada Rueda, la JEP valoró “el reconocimiento expresado por los comparecientes” y concluyó que estos reúnen los elementos necesarios para continuar con el proceso judicial.

En noviembre de 2024, la JEP imputó formalmente a los seis exintegrantes por más de 18.000 casos de reclutamiento forzado de menores, cometidos entre 1971 y 2016, alcanzando su punto más crítico entre 1996 y 2016. Según la misma fuente, los hechos fueron sistemáticos y ocurrieron en todo el país, con excepción de San Andrés y Providencia. El 24 % de las personas reclutadas reportaron haber sufrido algún tipo de violencia de género, siendo el 91 % mujeres, el 9 % hombres y el 7 % personas con identidades de género diversas. Además, el 35 % de ellas denunció abusos sexuales, junto a otros delitos como malos tratos, torturas, castigos, juicios sin garantías y políticas impuestas de anticoncepción y abortos forzados.

En marzo de este año, los siete miembros del último secretariado de las Farc –incluido Rodrigo Granda, quien no está imputado en este caso–, enviaron una carta y un video a la JEP en el que reconocieron por primera vez su responsabilidad en estos crímenes, lo cual marcó un hito en la historia del esclarecimiento judicial de estos hechos, según reportó El Espectador.

¿Cuáles son los crímenes por los que se imputa al último secretariado de las Farc en el caso 07 de la JEP?

Los seis exintegrantes del último secretariado de las Farc fueron imputados por el reclutamiento forzado de 18.677 menores de edad y por abusos sexuales cometidos contra algunas de estas víctimas. Además, la JEP les atribuye crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, incluyendo torturas, malos tratos, castigos, juicios sin garantías judiciales, así como políticas de anticoncepción forzada y abortos.

¿Qué investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en relación al reclutamiento de menores?

La Jurisdicción Especial para la Paz, según lo informado en el artículo, investiga los patrones sistemáticos de reclutamiento y utilización de menores de edad por parte de la antigua guerrilla de las Farc, así como los abusos sexuales, malos tratos y violencias de género perpetrados dentro de las filas de la organización, todo ello en el marco del conflicto armado en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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