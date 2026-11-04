Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El gobierno de Abelardo De la Espriella logró un hito central en su agenda de seguridad con la aprobación de la Ley de Sometimiento, tras superar las últimas deliberaciones en el Congreso. Luego de una prolongada jornada de discusión, tanto el Senado como la Cámara de Representantes votaron de manera definitiva por el respaldo a la iniciativa. De acuerdo con la información reportada, el martes 3 de noviembre la Cámara avaló el proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, mientras en el Senado el resultado fue de 57 apoyos y 24 rechazos. Con este trámite, la ley aguarda ahora la sanción presidencial para entrar en vigor.

Sigue a PULZO en Discover

Abelardo De la Espriella reaccionó públicamente en sus redes sociales destacando la importancia de este paso y reconociendo la labor de su ministro de Justicia, Iván Cancino, así como el apoyo de los congresistas. El mandatario planteó la aprobación como un avance en materia de seguridad y justicia, agradeciendo al Congreso por contribuir al fortalecimiento institucional. En sus palabras, “la falsa paz total llegó a su fin”, y acompañó sus declaraciones con expresiones como “¡Bienvenidos a la Patria Milagro!” y “¡Firme por la Patria!”.

La Ley de Sometimiento regula las condiciones bajo las cuales miembros de organizaciones criminales pueden someterse a la justicia. Quienes accedan a este mecanismo deben cumplir compromisos definidos por el Estado y, a cambio, podrían recibir un tratamiento penal diferenciado, según lo dispuesto en el articulado aprobado por el Congreso. Durante el trámite legislativo, el proyecto fue modificado para endurecer varios requisitos. En particular, se estableció que los integrantes de base podrán aspirar a una reducción del 50 % de la pena, mientras que los líderes verán una rebaja del 30 %. Aquellos que ejercieron funciones de mando tendrán una pena mínima de 10 años y, en casos de lavado de activos, el tiempo mínimo de cumplimiento para acceder a beneficios aumentó de uno a seis años. Además, quienes hayan reclutado menores quedaron excluidos de estos beneficios y, en todos los casos, los beneficiarios estarán recluidos en penitenciarías administradas por el Inpec, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Otro punto relevante es que se eliminó el uso de fondos reservados de Fonsecon para estos procesos y se aclaró que los departamentos y municipios no deben asumir el costo de implementación, que estará coordinado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, durante la discusión política surgieron críticas sobre el alcance de los beneficios, las condiciones para el sometimiento y las garantías otorgadas a las víctimas.

Con la aprobación en ambas cámaras y la unificación del texto, esta iniciativa cumplió su recorrido legislativo. Ahora, solo con la sanción del presidente podrá formalizarse como ley de la República.

¿Qué es la Ley de Sometimiento en Colombia y a quiénes beneficia?

La Ley de Sometimiento en Colombia establece mecanismos para que integrantes de organizaciones criminales se sometan a la justicia bajo condiciones estrictas definidas por el Estado. Entre esos beneficios están reducciones de pena que varían según el rol dentro de la organización, aunque los líderes y quienes hayan cometido delitos graves como reclutamiento de menores no pueden acceder a ciertos alivios. Su aprobación responde a una estrategia del gobierno de Abelardo De la Espriella para fortalecer la seguridad y justicia en el país, de acuerdo con lo documentado por el propio mandatario y las votaciones en el Congreso.

¿Cuáles son los puntos principales y restricciones de la Ley de Sometimiento recién aprobada?

Los puntos principales de la Ley de Sometimiento incluyen una reducción diferenciada de penas para miembros de base y cabecillas de organizaciones criminales, penas mínimas establecidas para mandos, y exclusiones puntuales para casos graves como el reclutamiento de menores. Además, quienes se somentan deben cumplir sus condenas en instituciones penitenciarias administradas por el Inpec y no podrán beneficiarse de fondos reservados. El Ministerio de Justicia será el encargado de la coordinación, sin que los gobiernos locales deban asumir los costos. La ley recibió críticas relativas a su alcance, condiciones para el sometimiento y garantías para las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.