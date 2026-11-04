Por: El Espectador

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El próximo sábado 7 de noviembre, la convocatoria de un plantón frente a la Biblioteca Nacional de Colombia se ha convertido en el epicentro de un reclamo social por la apertura de la nueva sala infantil, que debía inaugurarse el 1 de octubre. Según información entregada por el colectivo Medio Pan y un Libro, la intención de la comunidad es ejercer una protesta pacífica a través de la lectura, la escritura, la oralidad y el juego. Esta manifestación busca reunir a familias, infancias, adolescentes, mediadores de lectura y colectivos culturales para realizar actividades creativas y de promoción de la lectura frente a la fachada de la biblioteca, marcando así un gesto simbólico de exigencia para la apertura de la sala.

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El trasfondo de esta situación se relaciona con el retraso en la apertura de la mencionada sala infantil. De acuerdo con testimonios recogidos por El Espectador, funcionarios de la Biblioteca Nacional (que prefirieron mantener su anonimato) señalaron que la directora de la institución, Julia Cristina Daza Noguera, ha retrasado la inauguración argumentando la necesidad de realizar una curaduría "exhaustiva" de los materiales seleccionados para la sala. Aunque la selección de los libros se había realizado mediante un comité con participación de asociaciones especializadas en literatura infantil y miembros de la biblioteca, la apertura no se ha dado mientras la directora revisa personalmente la lista, lo que ha generado preocupación e incertidumbre sobre sus intenciones con esta revisión.

Tatiana Barajas, mediadora de lectura y miembro del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y Bibliotecas Rurales Itinerantes, calificó la situación como "muy grave". Según Barajas, las áreas de la biblioteca solían ofrecer información sobre procesos y decisiones, pero actualmente solo la directora es vocera y no ha brindado claridad acerca de cuándo se hará la esperada apertura, a pesar de que la sala ya estaría lista para funcionar. Barajas resaltó la importancia de esta sala como una garantía del derecho a la cultura y a la educación para niñas, niños y adolescentes, derechos respaldados por el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1098 de 2006, que reconocen la educación, la recreación, el juego y la participación cultural.

La convocatoria resalta que este plantón no solo busca visibilizar la demanda de apertura, sino que podría derivar en acciones jurídicas para exigir transparencia sobre la dotación de la sala y asegurar su apertura. Según Barajas, la pérdida de derechos culturales es uno de los primeros síntomas de las violencias estructurales, en particular en lugares donde las bibliotecas enfrentan dificultades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se ha retrasado la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

El retraso en la apertura de la sala infantil de la Biblioteca Nacional se debe a la decisión de la directora Julia Cristina Daza Noguera de realizar una revisión exhaustiva y personal de la lista de libros seleccionados para la sala. Aunque el proceso de selección fue concertado entre asociaciones especializadas y expertos de la biblioteca, la directora no ha autorizado la apertura hasta concluir su curaduría, generando incertidumbre y preocupaciones entre funcionarios y mediadores de lectura, como lo documentó El Espectador.

¿Cuáles son los derechos de niños y niñas que se reclaman con la apertura de la sala infantil en la Biblioteca Nacional?

La convocatoria al plantón cita el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006 para reivindicar los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. Estos incluyen el acceso a la educación, la cultura, la recreación, el juego y la participación en la vida cultural y las artes, considerados esenciales para garantizar su pleno desarrollo y expresión, tal como sostienen los organizadores del plantón y fuentes como Tatiana Barajas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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