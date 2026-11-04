Por: El Espectador

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La NASA, agencia espacial de Estados Unidos, está a punto de emprender uno de los proyectos más importantes de su historia reciente con la misión "Viaje a Titán". Se espera que esta misión inicie a comienzos de la próxima década y tiene como destino final Titán, una de las lunas más enigmáticas de Saturno. Con este ambicioso proyecto, la agencia busca no solo ampliar el conocimiento científico sobre entornos extraterrestres, sino también involucrar a personas de todo el mundo en una experiencia colectiva.

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La NASA invitó oficialmente al público global a ser parte del viaje mediante la inscripción de nombres en un microchip que será transportado por la sonda Dragonfly, específicamente diseñada para esta misión. De acuerdo con el comunicado de la agencia, “quizás nunca surques los cielos bajo las nubes ni sobre las arenas orgánicas de Titán… pero tu nombre sí puede”. Este microchip será parte del helicóptero Dragonfly durante su aproximación a la superficie de Titán, haciendo que miles puedan sentir que viajan simbólicamente al espacio.

El proyecto plantea la salida de la nave en julio de 2028 y contempla una travesía de más de 1.700 millones de kilómetros, hasta llegar a su destino. El plazo para inscribirse en la misión y dejar el nombre grabado en la historia espacial permanecerá abierto hasta el 15 de enero de 2027, según datos oficiales de la NASA. Así, la nave Dragonfly se convertirá en el primer helicóptero construido para adaptarse a las exigentes condiciones ambientales de una luna y acercarse a su atmósfera.

La administradora asociada Nicky Fox, representante de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, destacó lo que implica la misión: “nos entusiasma compartir con la humanidad esta aventura única”. Dragonfly, ensamblado actualmente en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, cuenta con la capacidad de enfrentar la densa atmósfera repleta de ríos y lagos de metano líquido, así como dunas y abundante materia orgánica, según la NASA.

Tras su salida en 2028, la misión tardará más de seis años en completar el viaje, estimando su llegada a Titán en 2034. Una vez allí, Dragonfly planea sobrevolar distintos escenarios de la luna para explorar ambientes diversos y rastrear señales de química prebiótica, entendida como la química anterior a la existencia de vida, para comprender mejor las condiciones que permiten la vida, señala la NASA.

Para registrar su nombre, usted debe ingresar al portal web oficial de la misión, diligenciar un formulario y recibirá un pase de abordaje digital, junto con un código QR informativo sobre el alcance de la misión. Hasta el momento, cerca de 280.000 personas ya se han sumado simbólicamente a este histórico viaje. “Te espera un viaje audaz: desde los preparativos finales… hasta la llegada a Titán. Y ahí es cuando comienza la verdadera aventura”, confirma la NASA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo participar en la misión Dragonfly de la NASA y enviar su nombre a Titán?

Para ser parte de la misión Dragonfly de la NASA y enviar su nombre a Titán, debe ingresar al portal web especial que la agencia ha habilitado para recolectar inscripciones. Allí, usted encontrará un formulario sencillo de diligenciar. Al terminar, recibirá un pase digital y un código QR con detalles de la misión. El proceso es gratuito y estará abierto hasta el 15 de enero de 2027.

¿Qué es la química prebiótica que investigará la misión Dragonfly en Titán?

La química prebiótica hace referencia a los procesos y compuestos químicos que existieron antes de la aparición de la vida. Según la NASA, Dragonfly explorará diferentes ambientes en Titán en busca de indicios que ayuden a comprender cómo pudo haberse originado la vida en la Tierra y si existen condiciones similares en esa lejana luna de Saturno.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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