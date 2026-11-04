Por: El Espectador

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El hallazgo de una roca en el desierto del Sahara llamó la atención de la comunidad científica internacional. Esta roca, de aproximadamente 800 gramos y color rosado, permaneció guardada durante varios años antes de ser cuidadosamente analizada por un equipo de científicos. El análisis arrojó resultados sorprendentes: podría tratarse de un fragmento de la corteza de Marte formado hace más de 4.000 millones de años. Este descubrimiento fue documentado en la revista ‘Science’ y confirma una vez más que es posible que meteoritos marcianos lleguen hasta nuestro planeta.

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De acuerdo con los datos reportados, no es la primera vez que se identifica un meteorito proveniente de Marte en la Tierra. Se cuenta al menos con 435 ejemplares que han sido recolectados alrededor del mundo y, tras rigurosos análisis científicos, se ha comprobado que su origen es el planeta rojo. Sin embargo, el reciente hallazgo destaca por la antigüedad de la roca y por algunas de sus particularidades químicas y mineralógicas.

Esta roca, a la que los investigadores bautizaron como Teghaza 001 en honor a una antigua zona de minería de sal en Malí, región donde fue encontrada, tiene propiedades que coinciden con información previamente recopilada sobre la corteza marciana. Los elementos químicos detectados a través de análisis especializados habían sido observados en otros meteoritos de Marte, información que, en buena medida, se ha obtenido gracias a las misiones espaciales que la NASA ha realizado a ese planeta, así como a estudios comparativos realizados en laboratorios terrestres.

El estudio fue desarrollado por científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro del Instituto Tecnológico de California, un reconocido centro de investigación adscrito a la NASA. Ellos lograron identificar que Teghaza 001 posee características únicas, no solo atribuidas a su antigüedad —estimada en más de 4.100 millones de años—, sino también a su textura y a ciertos minerales inéditos entre los meteoritos marcianos conocidos. De acuerdo con sus hipótesis, esta roca habría llegado a la Tierra tras ser expulsada de la corteza de Marte por el impacto de un meteorito, siguiendo un proceso similar al de otros ejemplares marcianos hallados previamente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el hallazgo del meteorito marciano Teghaza 001?

La importancia del hallazgo de Teghaza 001 radica tanto en su antigüedad como en su composición química, que aporta información valiosa sobre las primeras etapas de formación de la corteza de Marte. Según la publicación en ‘Science’, el análisis de esta roca puede revelar detalles sobre la historia geológica del planeta rojo y sobre los procesos que conformaron su superficie hace más de 4.100 millones de años.

¿Cómo pueden saber los científicos que un meteorito es de origen marciano?

Los científicos determinan el origen marciano de meteoritos como Teghaza 001 mediante el análisis detallado de su composición química y mineralógica. En este caso, los datos coinciden con muestras estudiadas previamente, obtenidas gracias a misiones y análisis realizados por la NASA. Elementos y minerales específicos permiten relacionar estos meteoritos con la corteza de Marte, descartando un origen terrestre o de otros cuerpos celestes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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