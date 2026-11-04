La inteligencia artificial está siendo utilizada por delincuentes para crear identidades falsas, fabricar documentos y suplantar personas con el propósito de acceder a servicios financieros.

Sigue a PULZO en Discover

Incode, empresa especializada en verificación de identidad, advirtió que los nuevos agentes de IA permiten automatizar los ataques y modificar las estrategias cuando una entidad rechaza una solicitud.

El riesgo aumenta en Colombia, donde la banca recibió más de 765.000 reclamaciones por fraude durante 2025, por un monto superior a $967.000 millones, según Asobancaria. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio reportó 40.316 denuncias por suplantación de identidad desde 2020.

Entre las modalidades utilizadas están las identidades sintéticas, que combinan datos personales reales con información inventada, y los deepfakes, imágenes y videos manipulados para engañar los sistemas de reconocimiento facial.

Lee También

Incode identificó en América Latina un caso en el que un solo atacante estuvo relacionado con 426 sesiones de verificación, 35 documentos y actividad en ocho fintech. Esto demuestra cómo los delincuentes pueden intentar engañar a diferentes entidades utilizando múltiples identidades.

Ante este panorama, la compañía recomienda conectar señales como dispositivos, documentos, rostros y frecuencia de solicitudes para detectar patrones sospechosos.

También desarrolló TrustGraph, una tecnología que permite compartir alertas de fraude entre instituciones sin centralizar los datos de sus clientes. En pruebas de adopción temprana, una entidad logró detectar hasta 53 % más fraudes que con sus modelos anteriores.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.