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Diego Fernando Valencia García, ingeniero eléctrico y magíster de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO), obtuvo una patente en Estados Unidos tras desarrollar una idea innovadora para la gestión energética en vehículos eléctricos y camiones de carga pesada. El reconocimiento, otorgado bajo el número 12.576.726 B2 y bajo el nombre ‘Energy Management in Heavy Duty Trucks Using Inefficient Motor Operation’, se caracteriza por su visión interdisciplinaria y la colaboración con otros ingenieros en búsqueda de optimizar el uso de la energía en el transporte de carga, según la información compartida por la UAO.

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De acuerdo con la explicación de la universidad, esta patente describe una estrategia que utiliza de forma controlada el motor eléctrico en situaciones de menor eficiencia. El propósito consiste en consumir parte de la energía de la batería para dejar espacio disponible, lo que permite almacenar más energía capturada mediante el frenado regenerativo. Esta técnica supone un avance relevante especialmente para camiones y vehículos pesados, sectores donde el gasto de energía aumenta por los constantes ciclos de aceleración y desaceleración.

Valencia expresó su motivación: “Mi objetivo es contribuir a que esa transición tecnológica sea no solamente posible desde el punto de vista técnico, sino también sostenible y aplicable a gran escala”. La innovación, por su enfoque, busca incidir en sistemas de transporte cada vez más responsables con el ambiente y eficientes en el consumo de energía.

El recorrido académico de Valencia incluye una maestría en transporte sostenible y sistemas eléctricos en universidades de Europa, y un doctorado en ingeniería eléctrica de la Universidad McMaster, en Canadá. Actualmente, trabaja como ingeniero sénior en sistemas de control de propulsión eléctrica para Stellantis, que agrupa marcas como Fiat, Jeep, Peugeot y Maserati, desempeñando su labor principalmente en Ontario y Michigan. Además, sigue vinculado con McMaster como profesor adjunto, dirigiendo investigaciones en electrificación y tecnologías de propulsión.

Sobre su formación, Valencia resalta la importancia de la UAO y su participación en semilleros y el grupo GIEN, donde aprendió a aplicar rigurosidad científica y enfocar investigaciones para que estas puedan materializarse como productos o servicios viables en el mercado. Su meta es liderar proyectos que permitan convertir la investigación en tecnologías aplicables y continuar aportando a la evolución de la industria automotriz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia de la patente de Diego Valencia en la industria de vehículos eléctricos?

La patente de Diego Fernando Valencia se centra en mejorar la eficiencia energética de vehículos eléctricos y camiones pesados usando estrategias que potencian el aprovechamiento de la energía durante la conducción. Según la UAO, este desarrollo tiene especial relevancia en aplicaciones donde el consumo energético representa uno de los mayores desafíos tecnológicos y económicos, ayudando a la transición hacia sistemas de transporte más sostenibles.

¿Qué significa frenado regenerativo y cómo contribuye la innovación patentada?

El frenado regenerativo es un proceso en el cual la energía que normalmente se perdería al frenar un vehículo se recupera y almacena en la batería, aumentando su autonomía. La innovación de Valencia permite gestionar mejor el espacio disponible en la batería, haciendo posible almacenar mayor cantidad de esa energía recuperada y reutilizarla en el sistema, de acuerdo con la información difundida por la UAO.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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