Por: Noticiero 90 minutos

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El lunes 26 de octubre, los conductores que planean desplazarse por Cali deberán prestar atención al número final de la placa de su vehículo, ya que la medida de pico y placa permanece vigente, con la rotación establecida para el segundo semestre de 2026. Esta restricción, que regula la movilidad en la ciudad, es coordinada por la Secretaría de Movilidad de Cali y afecta a los vehículos particulares cuyas placas terminan en 9 y 0, según confirmó la entidad en su cronograma oficial.

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La rotación actual del pico y placa en Cali comenzó a aplicarse a partir del primero de julio y se mantendrá durante todo el segundo semestre de ese año. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Movilidad de Cali en sus canales oficiales y a través de Twitter, en los primeros tres días de julio hubo una etapa pedagógica orientada a informar a la ciudadanía sobre los cambios, mientras que desde el 6 de julio se empezaron a imponer comparendos a quienes no cumplieran con la restricción.

El horario de pico y placa está definido entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, de lunes a viernes, siempre en días hábiles. No rige ni en sábado ni en domingo. La programación semanal distribuye los días así: lunes para placas terminadas en 9 y 0; martes en 1 y 2; miércoles en 3 y 4; jueves en 5 y 6; y viernes en 7 y 8, según el calendario oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali citado por Noticiero 90 Minutos. Por eso, es clave que quienes conducen regularmente en Cali tengan presente estas disposiciones para organizar sus recorridos y evitar contratiempos.

Transitar durante el horario restringido puede resultar en una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Sin embargo, hay ciertas excepciones a la norma, como los vehículos híbridos, eléctricos y los destinados a servicios de emergencia o seguridad. Asimismo, quienes lo requieran pueden solicitar circular libremente a través del pago de la llamada Tasa por Congestión.

La Secretaría de Movilidad insiste en que es imprescindible consultar los canales oficiales ante posibles modificaciones de última hora en la medida. Por eso, verificar el día, el último dígito de la placa y el horario correspondiente antes de salir de casa es una forma efectiva de evitar sanciones y organizar mejor los desplazamientos en la ciudad.

¿Cuál es la rotación del pico y placa para vehículos particulares en Cali en el segundo semestre de 2026?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, la rotación establece que el lunes aplica para placas terminadas en 9 y 0, el martes para 1 y 2, el miércoles para 3 y 4, el jueves para 5 y 6 y el viernes para 7 y 8. Esta programación estará vigente durante el segundo semestre de 2026 y se recomienda a los conductores verificar siempre la información oficial antes de salir.

¿Qué sanción se impone por incumplir el pico y placa en Cali y cuáles son las excepciones?

La sanción por transitar durante el horario restringido corresponde a una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, están exentos de la norma los vehículos híbridos, eléctricos, los destinados a servicios de emergencia y seguridad, y quienes pagan la Tasa por Congestión para circular sin restricción.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.