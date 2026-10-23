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La Feria Internacional del Libro de Cali, conocida como Cali Lee 2026, destaca como un escenario esencial para impulsar la lectura y, de manera especial, para promover el periodismo universitario en la región. Este año, la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) será protagonista mediante la participación de un equipo de 30 estudiantes que asumirán un papel fundamental en la cobertura informativa durante el evento.

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De acuerdo con la información facilitada por la UAO, estos estudiantes forman parte del Centro de Medios UAO. Este proyecto integra a participantes del semillero de narrativas y periodismo digital, el departamento de comunicaciones y la dirección de divulgación y apropiación social del conocimiento de la vicerrectoría de investigaciones, innovación y creatividad. Además, este equipo prestará apoyo tanto al Grupo Editoriales Universitarias del Pacífico, identificado como GEUP, como a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUP).

La labor que desempeñarán los estudiantes en Cali Lee 2026 incluye desde reportería de campo, hasta entrevistas especializadas, pasando por la producción de contenidos periodísticos diseñados para responder a las exigencias y dinámicas del entorno mediático contemporáneo. Se trata de un ejercicio práctico en el que los futuros profesionales de la comunicación social y el periodismo, en sus distintos niveles de formación, se introducirán en un contexto laboral real, profundamente vinculado a las industrias creativas y culturales que nutren el evento.

Según la Universidad Autónoma de Occidente, este ejercicio fortalece el aprendizaje universitario en escenarios culturales con gran impacto social. La experiencia obtenida permite a los estudiantes conectar la teoría aprendida en el aula con la práctica, desarrollando habilidades clave en investigación, producción y divulgación de información relevante y de interés para audiencias diversas.

Quienes deseen acceder a los diferentes contenidos generados por el equipo periodístico pueden consultar las publicaciones y transmisiones a través de las plataformas oficiales del Centro de Medios UAO. De este modo, la comunidad podrá apreciar el trabajo colaborativo y la capacidad de adaptación de los estudiantes inmersos en un evento de envergadura regional y nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la importancia del ejercicio periodístico universitario en la Feria Internacional del Libro de Cali 2026?

El ejercicio periodístico universitario en Cali Lee 2026, respaldado por el Centro de Medios de la UAO, permite que los futuros comunicadores pongan en práctica lo aprendido en clases dentro de un contexto real, sumando experiencia, fortaleciendo competencias y contribuyendo de manera activa al cubrimiento profesional de uno de los eventos culturales más relevantes de la región, según la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Qué funciones cumple el Centro de Medios UAO durante la Feria Internacional del Libro de Cali?

De acuerdo con la UAO, el Centro de Medios articula a estudiantes, docentes y áreas relacionadas para producir contenido periodístico basado en reportería de campo, entrevistas y otras actividades informativas. Su labor está orientada a reflejar, vía publicaciones y transmisiones, las dinámicas, voces y protagonistas de las industrias culturales presentes en Cali Lee 2026.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.