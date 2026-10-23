Por: El Espectador

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La vivienda de Wendy Jeanette Durán Bocanegra, reconocida creadora de contenido, fue intervenida por las autoridades en el sector de Pance, en Cali, Valle del Cauca. Según información revelada por El Espectador, el operativo tenía como objetivo el embargo y secuestro del inmueble debido a un presunto incumplimiento en el pago del arriendo. Sin embargo, durante la diligencia ordenada por un juez civil, la situación tomó un rumbo inesperado cuando la Policía Nacional halló armas, municiones, dinero en efectivo y estupefacientes dentro de la residencia.

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Durán Bocanegra admitió carecer de los permisos necesarios para la posesión de este material, lo que condujo a su captura en flagrancia por parte de las autoridades, según citó El Espectador. En el procedimiento, se inspeccionó detalladamente un clóset donde se hallaron 977 cartuchos calibre 5,56, comúnmente empleados en armas largas. También apareció un fusil Colt del mismo calibre, de fabricación estadounidense y con especificaciones que no coinciden con el inventario oficial de la Fuerza Pública de Colombia. Adicionalmente, los agentes incautaron dos pistolas Glock calibre 9 mm, junto con cargadores, cartuchos, un cargador extra con 35 cartuchos, dos miras holográficas y un adaptador de luz con láser.

No solo hallaron armamento y municiones. En la misma revisión, se encontraron 4.844 dólares estadounidenses, una máquina contadora de billetes, dos grameras digitales, un celular, dos portátiles y sustancias estupefacientes, según reportó El Espectador. Todos estos elementos fueron decomisados como parte de la investigación. La Fiscalía General de la Nación continúa reuniendo pruebas para aclarar si la influencer tiene nexos con otros hechos delictivos o cuál sería el destino de los elementos confiscados en su vivienda.

Luego del hallazgo, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos la señaló por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. La acusada no aceptó los cargos. Tras la audiencia, un juez penal con función de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones, de acuerdo con El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturada Wendy Jeanette Durán Bocanegra en Cali?

Wendy Jeanette Durán Bocanegra fue capturada en flagrancia durante una diligencia de embargo y secuestro en su vivienda, ubicada en Pance, Cali. En el procedimiento, las autoridades hallaron armas, abundante munición, dinero en efectivo y estupefacientes. Como la influencer reconoció que no tenía permisos para el material decomisado, la Policía Nacional procedió con su captura, según informó El Espectador.

¿Qué cargos enfrenta la influencer Wendy Jeanette Durán Bocanegra tras el hallazgo de armas?

Después del operativo, la Fiscalía imputó a Wendy Jeanette Durán Bocanegra el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. Aunque ella no aceptó estos cargos, un juez penal la envió a prisión preventiva mientras se adelanta la investigación para esclarecer el origen y uso de los elementos incautados, según reportó El Espectador.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.