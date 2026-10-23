Por: Noticiero 90 minutos

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La alcaldía de Cali, en conjunto con el Gobierno nacional, confirmó la entrega de 350 bonos como parte de la estrategia para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. El anuncio fue realizado tanto por el alcalde Alejandro Eder como por el presidente Abelardo de la Espriella, quienes detallaron que estos incentivos buscan facilitar el acceso a vivienda a quienes resultaron afectados. De acuerdo con lo informado, la administración local canalizará 200 de estos bonos a través del Fondo Cali Somos Todos, con un valor individual de 50 millones de pesos. La inversión destinada para esta iniciativa alcanzará los 10.000 millones de pesos.

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El Gobierno nacional también hará parte activa de la solución, pues a través del Fondo Milagro otorgará 150 bonos adicionales enfocados en la compra de vivienda, y cada uno podrá alcanzar hasta 157 millones de pesos. Según palabras del alcalde, la responsabilidad adquirida con las familias va más allá de la reconstrucción material: "Nos comprometimos a que ninguna familia que hubiera perdido a un ser querido el día del terremoto se quedara sola y a que nuestra prioridad fuera encontrar una solución de vivienda".

Las ayudas no se limitan únicamente a la vivienda. Según los datos suministrados por la alcaldía, el Fondo Cali Somos Todos destinará 7.300 millones de pesos para la recuperación de 1.200 negocios afectados, con entregas que varían entre los 5, 10 y 20 millones de pesos, de acuerdo con los criterios dispuestos para la asignación. Por su parte, el Gobierno nacional sumará 4.600 millones de pesos para 920 pequeños negocios, mediante ayudas de 5 millones de pesos por beneficiario. El presidente De la Espriella puso de relieve que muchas familias no solo perdieron su techo, sino también su medio de sustento a raíz del sismo.

Adicionalmente, en el Valle del Cauca se anunciaron 150 nuevas viviendas y 900 mejoramientos para familias damnificadas. De esas viviendas nuevas, 100 estarán ubicadas en Buenaventura y el resto en municipios del norte del Valle. Los mejoramientos, que podrán alcanzar hasta 14 millones de pesos por intervención, beneficiarán a viviendas distribuidas entre Cali y otros municipios. La gobernadora Dilian Francisca Toro explicó que la priorización de beneficiarios fue posible por el cruce entre el Registro Único de Familias Damnificadas (RUFE) y el Sisbén, sistemas que identifican a los hogares más vulnerables afectados por el desastre.

Estas acciones conjuntas buscan que la reconstrucción del Valle del Cauca se dé en un marco de corresponsabilidad y trabajo coordinado entre autoridades locales y nacionales, concentrando los esfuerzos en la recuperación integral de la población y su economía, según las fuentes oficiales citadas en el reporte.

¿Cómo funcionan los bonos de vivienda anunciados en Cali para los damnificados del terremoto?

Los bonos de vivienda anunciados por la alcaldía de Cali y el Gobierno nacional son apoyos económicos entregados a las familias que perdieron sus hogares o sufrieron daños graves a causa del terremoto. De acuerdo con lo anunciado, hay dos tipos principales: unos son gestionados a través del Fondo Cali Somos Todos, dirigidos por la administración local, y otros por el Fondo Milagro, perteneciente al Gobierno nacional. Los montos de los bonos varían entre 50 millones y hasta 157 millones de pesos, y están destinados a facilitar la compra o reconstrucción de viviendas para los más afectados, según los datos de la alcaldía y el Gobierno nacional.

¿De qué manera se priorizan las ayudas para los damnificados por el terremoto en el Valle del Cauca?

La priorización de beneficiarios para las ayudas anunciadas en el Valle del Cauca se realiza tomando como base el Registro Único de Familias Damnificadas (RUFE) y el Sisbén, tal como lo explicó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Estos sistemas permiten identificar a las familias en situación de mayor vulnerabilidad cuya vivienda resultó afectada, asegurando que los recursos disponibles lleguen a quienes más lo requieren tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.