Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, comunicó que este viernes persistirán los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de varios sectores de la ciudad. Esta labor, realizada por la Gerencia de Acueducto de Emcali, tiene como propósito principal la reposición de válvulas y la optimización de las redes, acciones que buscan garantizar un mejor funcionamiento del sistema y la continuidad en el suministro de agua potable. Sin embargo, debido a estos trabajos, se presentarán suspensiones temporales en la prestación del servicio de agua en algunos barrios específicos de la capital vallecaucana.

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De acuerdo con la información proporcionada por Emcali, las tareas de mantenimiento afectan de manera directa a las zonas donde se llevan a cabo maniobras operativas para mejorar la eficiencia y seguridad en la distribución del agua. Por tal motivo, se anunció la suspensión temporal del suministro en distintos barrios, advirtiendo a los usuarios sobre las posibles incomodidades y la necesidad de tomar precauciones previas. Las labores que se están desarrollando incluyen el reemplazo de válvulas y el refuerzo de la infraestructura, lo que permitirá reducir el riesgo de fugas y cortes imprevistos en el futuro, así como optimizar el caudal de agua que reciben los hogares.

Entre los barrios afectados por esta suspensión del servicio de agua potable se encuentran Ciudad Paraíso, en la carrera 11 con calle 13 A; El Peñón, en la Avenida Colombia con carrera 1 B; Floralia, en la calle 72 A # 4 AN - 81; y Nueva Tequendama, en la carrera 39 # 5 C 24. Estos sectores experimentarán cortes temporales hasta que finalicen los trabajos programados. Emcali reiteró el llamado a la ciudadanía para que almacene agua de manera responsable y evite el desperdicio durante el periodo de suspensión.

La información relacionada sobre los avances y duración de las suspensiones proviene directamente de los canales oficiales de Emcali y fue publicada por el noticiero 90 Minutos, donde se detallan los sectores y direcciones específicas que estarán sin servicio. Estas acciones hacen parte de los esfuerzos continuos por mantener y mejorar la infraestructura de acueducto en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por el corte de agua este viernes?

Según la información divulgada por Emcali y publicada por el noticiero 90 Minutos, los barrios de Cali que tendrán suspensión temporal de agua debido a trabajos de mantenimiento son Ciudad Paraíso, El Peñón, Floralia y Nueva Tequendama. Las direcciones precisas incluyen la carrera 11 con calle 13 A, Avenida Colombia con carrera 1 B, calle 72 A # 4 AN - 81 y carrera 39 # 5 C 24, respectivamente.

¿Por qué realiza Emcali estos trabajos de mantenimiento en las redes de acueducto?

Emcali lleva a cabo estos trabajos de reposición de válvulas y optimización de redes para mejorar la eficiencia y seguridad en el suministro de agua potable. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto, estas labores buscan garantizar un servicio continuo, reducir fugas y prevenir posibles daños en la infraestructura, beneficiando a los habitantes de Cali en el mediano y largo plazo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.