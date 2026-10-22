Por: Noticiero 90 minutos

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En la ciudad de Cali inició la Ayudatón 2026, una iniciativa impulsada por el Banco de Alimentos con el objetivo de combatir el hambre y apoyar a las personas damnificadas por el reciente terremoto registrado el 10 de agosto. La jornada, que representa la cuarta edición de esta campaña solidaria, estará en marcha hasta el 22 de noviembre y convoca tanto a ciudadanos como a empresas y organizaciones a participar activamente en la recolección de ayudas.

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De acuerdo con información publicada por 90 Minutos y declaraciones de Katherin Mosquera, líder de donaciones del Banco de Alimentos, este año la organización ha tenido que triplicar su trabajo para responder a la creciente demanda de ayuda en la región. Según Mosquera, la magnitud del terremoto marcó un antes y un después para el país y, como consecuencia, el Banco de Alimentos ha atendido a más de 387.000 personas en el último periodo. Además, gracias al apoyo de la ciudadanía y la empresa privada, la entidad logró hacer llegar ayuda humanitaria a 12 municipios dentro de 33 departamentos impactados por la emergencia.

La meta definida para la Ayudatón 2026 consiste en recolectar 1.000 toneladas de alimentos y asegurarse de reunir $1.000 millones, monto dirigido a sostener al menos el 40 % de la operación del Banco de Alimentos durante el primer semestre del siguiente año. Tal como explicó Mosquera, “eso nos va a ayudar a tener subsanado de alguna manera, durante el primer semestre del año, por lo menos un 40 % de nuestra operación. Es claro este dato de que no es la operación total del Banco de Alimentos, es simplemente un aporte de un 40 % que nos permite tener el espacio de tiempo de generar más recursos y ayudas”.

La colecta ofrece distintas modalidades para quienes deseen sumarse: es posible entregar alimentos no perecederos o prendas de vestir nuevas en la sede principal del Banco de Alimentos, localizada en el barrio San Nicolás, en Cali. Igualmente, están habilitados canales para donaciones económicas y opciones para quienes elijan colaborar como voluntarios. Las cuentas bancarias para los aportes monetarios están disponibles en la página oficial de la entidad. La convocatoria estará activa desde el 22 de octubre hasta el 22 de noviembre de 2026, periodo durante el cual la organización espera contar con la solidaridad de la comunidad y el sector empresarial para mantener y fortalecer la atención a familias damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los objetivos principales de la Ayudatón 2026 del Banco de Alimentos?

La Ayudatón 2026 busca recolectar 1.000 toneladas de alimentos y $1.000 millones, recursos vitales para sostener alrededor del 40 % de la operación del Banco de Alimentos durante el primer semestre del año siguiente. El propósito central es ofrecer ayuda humanitaria a quienes fueron afectados por el terremoto y asegurar el apoyo alimentario para las comunidades en situación de vulnerabilidad, según información del Banco de Alimentos difundida por 90 Minutos.

¿Cómo puede donar la ciudadanía a la Ayudatón 2026 en Cali?

Las personas y empresas interesadas pueden donar alimentos no perecederos y prendas nuevas en la sede principal del Banco de Alimentos en el barrio San Nicolás de Cali, o hacer aportes económicos a través de las cuentas bancarias oficiales. Además, existe la opción de colaborar como voluntarios, participando durante el periodo de la campaña, comprendido entre el 22 de octubre y el 22 de noviembre de 2026.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.