Por: Noticiero 90 minutos

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Antes de salir de casa este viernes 23 de octubre, quienes conducen en Cali deben estar atentos al último número de la placa de su automóvil, dado que la restricción de pico y placa sigue aplicándose en la ciudad. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos y confirmada por la Secretaría de Movilidad de Cali, la medida rige específicamente para los vehículos particulares cuyas matrículas terminan en 7 y 8 durante todo el día viernes.

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El horario establecido para la aplicación de la restricción se mantiene entre las 6:00 de la mañana y las 7:00 de la noche, sin pausas a lo largo de la jornada. Esta programación, correspondiente al segundo semestre de 2026, afecta los días hábiles, de lunes a viernes, y responde a la estructura rotacional definida por la Secretaría de Movilidad de Cali.

La organización semanal de la medida es la siguiente: los lunes la restricción es para placas terminadas en 9 y 0; martes para quienes tienen matrículas acabadas en 1 y 2; miércoles para las terminadas en 3 y 4; jueves en 5 y 6; y finalmente, viernes para placas que cierran con los dígitos 7 y 8. Esta información es entregada de manera puntual por la Secretaría de Movilidad de Cali y busca garantizar el conocimiento de los usuarios sobre el calendario rotativo.

Respetar la normativa es fundamental, ya que circular en el horario restringido puede provocar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV), como lo advierte la entidad encargada. La Secretaría de Movilidad también precisa la existencia de excepciones contempladas para vehículos híbridos y eléctricos, así como aquellos pertenecientes a servicios de emergencia y seguridad. Además, para quienes requieran circular durante el horario de restricción, se ha habilitado la alternativa del pago de la Tasa por Congestión, mecanismo que permite transitar sin ser sancionado siempre que se cumpla el trámite correspondiente.

Esta medida se define como una estrategia para mejorar la movilidad y mitigar la congestión vehicular que afecta la ciudad de Cali en momentos clave del día. El cumplimiento de las normas por parte de conductores locales y visitantes resulta vital para evitar multas y contribuir a una movilidad más eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué placas tienen pico y placa en Cali los viernes?

Los viernes la restricción de pico y placa en Cali aplica para vehículos cuyas matrículas terminan en 7 y 8, de acuerdo con el cronograma rotativo vigente para el segundo semestre de 2026 divulgado por la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿Cuáles son las excepciones del pico y placa en Cali?

Según la Secretaría de Movilidad de Cali, están exentos de la medida de pico y placa los vehículos híbridos, eléctricos, así como aquellos pertenecientes a los servicios de emergencia y seguridad. Los ciudadanos también pueden circular pagando la Tasa por Congestión. ¿Qué significa SMLDV en la sanción por incumplimiento?

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.