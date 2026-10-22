Por: Noticiero 90 minutos

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Más de 1.500 estudiantes de la institución educativa Nuevo Latir, situada en el barrio Alfonso Bonilla en el oriente de Cali, esperan regresar a sus aulas tras el inicio de la reconstrucción de sus instalaciones. De acuerdo con información de 90 Minutos, el plantel fue uno de los más afectados por el sismo del 10 de agosto, lo que obligó a suspender las clases presenciales y adoptar el modelo de alternancia en una sede distinta. La intervención que ahora comienza representa esperanza para estudiantes y familias, gracias a una inversión calculada en $2.800 millones, compuesta por aportes empresariales y donaciones ciudadanas canalizadas mediante la Fundación Bancolombia.

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El proceso de reconstrucción del colegio Nuevo Latir es el primero que se emprende dentro de la estrategia Reconstruir con Propósito, liderada por empresarios del Valle del Cauca y empresas que operan en la región, con respaldo de la Fundación Bancolombia. La directora ejecutiva de ProPacífico, María Isabel Ulloa, detalló que la obra se ejecutará en dos etapas y se prevé una duración cercana a seis meses, con el fin de facilitar el retorno de los estudiantes a la presencialidad.

Los daños identificados incluyen afectaciones en muros, paneles de yeso y múltiples grietas. Según Ulloa, hasta el momento los análisis técnicos no han evidenciado problemas estructurales, aunque las revisiones de los ingenieros continúan. La primera etapa comprende la recuperación de baños y aulas del bloque 1, así como la cocina y cielos en el área de preescolar. La segunda etapa abarcará arreglos en los baños del bloque 2, acabados de aulas adicionales y mejoras en iluminación, techos y marquesinas. Todo el proceso será supervisado por diagnósticos técnicos y una interventoría independiente.

Del total de recursos, cerca de $2.300 millones fueron gestionados por empresarios a través de la iniciativa Reconstruir con Propósito y el resto corresponde a donaciones individuales y empresariales. De acuerdo con declaraciones del alcalde de Cali, Alejandro Eder, los fondos serán ejecutados por las entidades participantes, bajo vigilancia de la Alcaldía y la Secretaría de Educación.

La reconstrucción de Nuevo Latir da inicio a un plan más ambicioso: se trata de una de las 30 instituciones educativas priorizadas en Cali, Buenaventura, El Cairo, Zarzal y el norte del Cauca. La meta es arrancar la intervención de otras 29 escuelas antes de finalizar diciembre, lo que beneficiaría a unos 20.000 estudiantes, según ProPacífico. Los organizadores subrayan el reto que representa el daño, evidenciado en que el 86 % de las 338 sedes educativas evaluadas tras el sismo tuvo algún tipo de afectación, según información divulgada por la iniciativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los daños en el colegio Nuevo Latir tras el sismo en Cali?

Los daños reportados en el colegio incluyeron afectaciones en muros, paneles de yeso, varias grietas y daños en baños, aulas, cocina, iluminación, techos y marquesinas. De acuerdo con la directora ejecutiva de ProPacífico, no se han detectado daños estructurales hasta el momento, aunque las inspecciones técnicas se mantienen en curso.

¿Cómo se financia la reconstrucción de instituciones educativas en Cali?

La financiación de la reconstrucción se logra a partir de aportes de empresarios y donaciones de ciudadanos y empresas. El monto estimado de $2.800 millones fue recolectado a través de la Fundación Bancolombia, la Red PRO y la iniciativa Reconstruir con Propósito, sumando esfuerzos del sector privado y la sociedad civil para restaurar la infraestructura educativa afectada por el sismo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.