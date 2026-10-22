Por: Noticiero 90 minutos

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La recuperación vial en el sector de Pance, sur de Cali, avanza con la intervención de 400 metros de la carrera 122, específicamente en el tramo ubicado frente a la Universidad San Buenaventura. Este corredor llevaba tiempo evidenciando un notable deterioro, situación que generaba frecuentes congestiones, incidentes viales y ponía en riesgo la seguridad de conductores y ciclistas. Según información recogida por Noticiero 90 Minutos, el pésimo estado del pavimento daba lugar a maniobras peligrosas y daños en los vehículos. Ciudadanos como John Jairo Lasso, quien se moviliza diariamente en bicicleta, relataron las dificultades causadas por el sinnúmero de huecos en la vía, afirmando que debía extremar la precaución para evitar accidentes o averías en su bicicleta.

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La obra no se limita únicamente al reparcheo de huecos. De acuerdo con el ingeniero residente Víctor Rivera —citando la información proporcionada por la Alcaldía de Cali—, actualmente se ejecuta la demolición total del pavimento rígido, seguida por el retiro de escombros, excavaciones y un proceso denominado ‘cajeo’, que consiste en la preparación y nivelación del terreno antes de instalar la nueva estructura vial. El proyecto contempla el uso de bases con roca muerta y piedra granular, sobre las cuales se instalará un pavimento de 20 centímetros de espesor, diseñado para soportar la alta circulación de todo tipo de vehículos, desde buses y automóviles hasta motocicletas y bicicletas. Estas labores cuentan con el apoyo de maquinaria pesada, entre ellas una retroexcavadora con martillo hidráulico, varios volquetes, un minicargador, dos reguladores de tráfico, además de personal técnico e inspectores.

En palabras de habitantes de Pance como Carlos Alvarado, la intervención resulta crucial para mejorar la movilidad y las condiciones de las vías en la ciudad. La obra en la carrera 122 corresponde a tan solo una porción de un contrato mayor, que abarca la intervención de 42 tramos viales en diferentes sectores. De acuerdo con los datos reportados por Noticiero 90 Minutos, esta alianza implica una inversión total de $19.081 millones, recursos que provienen del empréstito y del presupuesto participativo. Además de la comuna 22, estas recuperaciones benefician áreas de las comunas 12, 16 y 17, así como los corregimientos de Los Andes, Pichindé, La Leonera, Golondrinas y Saladito. Con estos trabajos, la Administración Distrital busca transformar los corredores viales de Cali, facilitando los desplazamientos y cuidando la integridad de quienes transitan diariamente por estas rutas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de la intervención vial en la carrera 122 de Pance?

La intervención de la carrera 122 de Pance mejorará la movilidad del sur de Cali, reducirá congestiones, disminuirá accidentes y protegerá la integridad de vehículos y bicicletas que circulan por la zona. Además, al renovar completamente la estructura de la vía, se busca ofrecer mayor durabilidad y resistencia frente a la demanda de tráfico.

¿De dónde provienen los recursos para las obras de recuperación vial en Cali?

Según información de Noticiero 90 Minutos, los recursos para las obras de recuperación vial en Cali provienen del empréstito y del presupuesto participativo, permitiendo una inversión total de $19.081 millones para recuperar 42 tramos viales en diferentes comunas y corregimientos de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.