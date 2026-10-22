Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos que administra el acueducto en Cali, informó que este miércoles distintos sectores de la ciudad enfrentarán interrupciones temporales en el suministro de agua potable. De acuerdo con la Gerencia de Acueducto de Emcali, estas afectaciones se deben a trabajos programados para la reparación, el cambio y el mantenimiento de las redes de acueducto, con el objetivo de optimizar la prestación del servicio en el mediano plazo.

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Según detalló Emcali, las tareas incluyen la reposición de válvulas y la actualización de las redes de suministro. Muchos residentes en estas zonas deberán prepararse ante la suspensión del servicio, que tendrá horarios definidos para minimizar el impacto. En el sector Paso del Comercio, por ejemplo, habrá optimización de redes desde la carrera 1 GN hasta la carrera 1 IN, entre la calle 77 y la calle 84; también sobre la calle 73, entre la carrera 1 CN y la 1 FN, así como en la calle 80, entre la carrera 1 CN y la 1 FN. En estos lugares, la suspensión del servicio de agua potable será desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., según información oficial proporcionada por Emcali.

Por otro lado, barrios como Bosques del Limonar, La Hacienda y Prados del Limonar también se verán afectados debido al cambio de válvulas dañadas dentro de la red de distribución. Estas labores se llevarán a cabo entre la calle 13 y la calle 18, desde la carrera 66 hasta la carrera 80, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., de acuerdo con el reporte de la entidad.

Emcali destacó que, para mitigar las incomodidades, se dispondrá de carrotanques en las zonas donde se prevén las suspensiones, de tal manera que se garantice el abastecimiento de agua durante las horas en las que el servicio estará interrumpido.

Adicionalmente, otros sectores como Ciudadela Comfandi, Mojica, Los Guayacanes, San Vicente, Aguacatal, Floralia y Nueva Tequendama también estarán sin agua durante la jornada. Para cada zona se han delimitado áreas específicas, identificadas por su dirección o número de carrera y calle, con el fin de informar oportunamente a los habitantes de esas comunidades.

Estas acciones de mantenimiento buscan responder a la necesidad de actualizar la infraestructura y mejorar la continuidad y calidad del servicio, según lo manifestado por Emcali.

¿Qué barrios de Cali están sin agua por trabajos de Emcali?

Varios barrios resultan afectados, entre ellos Paso del Comercio, Bosques del Limonar, La Hacienda, Prados del Limonar, Ciudadela Comfandi, Mojica, Los Guayacanes, San Vicente, Aguacatal, Floralia y Nueva Tequendama, según información proporcionada por Emcali.

¿A qué horas será la suspensión del agua en Cali este miércoles?

La suspensión del servicio de agua potable tendrá variación de horarios según el sector: en Paso del Comercio será de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.; en Bosques del Limonar, La Hacienda y Prados del Limonar desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., conforme lo indicó Emcali en su reporte oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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