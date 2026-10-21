Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Cali se sumó al Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias 2026 este miércoles 21 de octubre, movilizando a más de 70.000 ciudadanos y alrededor de 1.600 entidades tanto públicas como privadas. Esta jornada tuvo como objetivo principal fortalecer la preparación de la población en situaciones de emergencia, en particular eventos sísmicos, así como evaluar la capacidad de respuesta y coordinación entre los asistentes y los organismos de socorro, según información suministrada por la Alcaldía de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

El ejercicio arrancó a las 10:00 de la mañana y permitió poner en práctica los planes de emergencia, rutas de evacuación y estrategias de comunicación. Durante el simulacro, se identificaron tanto aciertos como aspectos que requieren mayor atención. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, subrayó la relevancia de continuar con este tipo de ejercicios tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, recordando a la ciudadanía la importancia de estar siempre preparada ante cualquier eventualidad. "Este simulacro es muy importante porque, como aprendimos los caleños el 10 de agosto, siempre hay que estar preparados", afirmó el mandatario.

A pesar de los logros obtenidos, la jornada evidenció detalles que deben ajustarse. De acuerdo con Eder, algunas personas no tenían claridad sobre los procedimientos después de evacuar y algunos regresaron a los edificios antes de concluir el ejercicio. Destacó la importancia de seguir trabajando en la identificación de puntos de encuentro y en mantener la instrucción sobre los protocolos a seguir. Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, declaró que, en términos generales, "todo salió de manera ordenada y articulada", aunque se procederá a realizar las evaluaciones pertinentes para fortalecer la respuesta en futuras ocasiones.

En el Centro Administrativo Municipal (CAM), la evacuación tomó aproximadamente cinco minutos, como lo informó Patricia Álvarez Gómez, directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (DADII). No obstante, algunos trabajadores señalaron dificultades para escuchar la alarma en ciertos pisos, un aspecto que deberá mejorarse en próximas ediciones.

El simulacro puso de relieve la necesidad de que la prevención y preparación sean prácticas cotidianas. Entre las recomendaciones destacadas se encuentran identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y contar con elementos básicos como botiquín y maletín de emergencia. De acuerdo con Ricardo Peñuela, también es esencial conocer las vulnerabilidades de las estructuras frecuentadas. Los ciudadanos manifestaron la importancia de que estas medidas se apliquen desde el hogar, incluida la provisión de elementos como silbatos y botiquines.

Este tipo de ejercicios refuerzan la cultura de prevención en Cali y sirven para identificar las áreas que deben fortalecerse a fin de proteger la vida y facilitar la coordinación con los organismos de socorro, tal como resaltaron las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las principales dificultades en el simulacro nacional en Cali 2026?

Durante la jornada, se identificaron problemas como la falta de claridad de algunas personas sobre los puntos de encuentro tras evacuar y el reingreso prematuro a los edificios. Además, algunos participantes no escucharon adecuadamente la alarma en todos los pisos, lo que evidenció la necesidad de mejorar los sistemas de aviso y reforzar la educación sobre los protocolos de evacuación.

¿Qué medidas de prevención deben adoptar los ciudadanos ante emergencias en Cali?

Dentro de las recomendaciones planteadas durante el simulacro, las autoridades sugirieron identificar rutas de evacuación, conocer los puntos de encuentro y tener a la mano elementos esenciales como botiquín o maletín de emergencia y un silbato. También se resaltó la importancia de informarse sobre los riesgos estructurales de los sitios que se frecuentan y preparar a las familias en la aplicación de estos protocolos desde el hogar.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.