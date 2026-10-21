Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Las familias residentes en Cali cuentan con un plazo que se extiende hasta el 30 de octubre de 2026 para formalizar la matrícula de los niños y las niñas de 4 y 5 años en los grados de jardín y transición, pertenecientes a las instituciones educativas oficiales de la ciudad. La Secretaría de Educación Distrital hizo énfasis en la importancia de que padres, madres y acudientes adelanten oportunamente el proceso, asegurando así el inicio de la educación inicial de los menores, de acuerdo con la información divulgada en Noticiero 90 Minutos.

Sigue a PULZO en Discover

La administración distrital aclaró que los niños que provienen de Centros de Desarrollo Infantil (CDI), hogares infantiles, hogares comunitarios u otros servicios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como de la Subsecretaría de Primera Infancia, ya tienen un cupo asignado automáticamente en la institución educativa oficial más cercana a su lugar de residencia. Sin embargo, si la familia desea que el menor sea admitido en otro colegio oficial diferente al asignado, puede acercarse directamente a ese establecimiento para preguntar por disponibilidad de puestos y recibir información precisa sobre los pasos a seguir.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, el procedimiento para formalizar la matrícula comienza con una visita a la institución educativa oficial más próxima al domicilio de la familia. Allí, los acudientes podrán confirmar el cupo, recibir asesoría sobre los requisitos y presentar la documentación. Para quienes optan por una institución distinta, es fundamental consultar primero la oferta de cupos antes de solicitar el traslado.

En cuanto a la documentación que se exige para completar la matrícula, el proceso requiere la copia del documento de identidad del niño o niña y del padre, madre o acudiente responsable; copia actualizada del carné de vacunación; soporte de asistencia a valoración integral en salud; certificado de afiliación al sistema de salud; recibos de servicios públicos de la vivienda y, en caso de discapacidad, copia del diagnóstico correspondiente.

Finalmente, la Secretaría de Educación recordó que la matrícula en la educación inicial oficial es un trámite gratuito y corresponde a un derecho fundamental de la niñez. Por eso, reiteró la invitación a realizar el procedimiento dentro de las fechas establecidas, para garantizar el acceso efectivo de las niñas y los niños a su formación académica en los primeros años escolares. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para inscribir niños en jardín y transición en Cali?

Para inscribir a los menores en los grados de jardín y transición de las instituciones oficiales de Cali, es necesario presentar copias del documento de identidad del niño o niña y del acudiente, carné de vacunación al día, soporte de valoración integral en salud, certificado de afiliación al sistema de salud, recibos de servicios públicos y, si aplica, el diagnóstico de discapacidad, según lo informado por la Secretaría de Educación Distrital.

¿Cómo asegurar el cupo en una institución educativa oficial de Cali?

El cupo de los niños provenientes de programas como los Centros de Desarrollo Infantil o servicios del ICBF se asigna automáticamente en la institución oficial más cercana a su residencia. Si la familia quiere elegir otro colegio, debe consultar la disponibilidad directamente en dicho establecimiento antes de formalizar la matrícula, siempre dentro del calendario fijado por la Secretaría de Educación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.