Por: Noticiero 90 minutos

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La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) de Cali fue el escenario donde se llevó a cabo la final del Mundial de Oratoria en español 2026, un evento destacado que reunió a los mejores exponentes universitarios de habilidades comunicativas tanto de España como de Latinoamérica. En esta edición, el triunfo fue para Óscar Rodríguez de Vivero, representante de la Universidad Carlos III de Madrid, quien se quedó con el primer puesto tras destacar en cada fase de la competencia. En segundo lugar se ubicó la colombiana María Ángel Solano Mendoza, estudiante de la Universidad Industrial de Santander, quien logró posicionarse entre los oradores más destacados del certamen, según información publicada en Noticiero 90 Minutos.

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La final tuvo lugar en el auditorio Xepia de la UAO, donde los participantes pusieron a prueba su capacidad para argumentar y persuadir, enfrentándose ante el público con discursos preparados a lo largo de varias fases. Tal como lo expresó Rodríguez de Vivero, el proceso demanda “mucho tiempo de trabajo detrás. Cada discurso de las fases previas lleva preparación, lleva esfuerzo”. Su testimonio resalta la dedicación y rigor que exige una competencia de esta magnitud, en la cual cada intervención representa el resultado de un proceso de formación integral en oratoria.

De acuerdo con Ángel Domingo, director de comunicaciones de las ligas españolas, el Mundial de Oratoria cumple seis años promoviendo la elocuencia y la comunicación persuasiva entre estudiantes universitarios. Lo que comenzó con la participación de cerca de un centenar de concursantes en su primera edición, ahora suma entre 500 y 600 inscritos provenientes de más de 20 países. El evento no solo visibiliza el talento de los finalistas, sino que resalta la importancia de las habilidades de comunicación en todos los ámbitos de la vida, como lo mencionó Sarah Macías, estudiante UAO: “yo creo que la oratoria y la comunicación en general son una habilidad que todas las personas deberíamos tener”.

El hecho de que Cali haya sido la sede de 2026 responde al histórico triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en ganar el certamen, con una final celebrada ese año en España. Su victoria permitió que la competencia se trasladara a Colombia para la última edición, reafirmando el crecimiento y la relevancia internacional del evento en la formación de jóvenes universitarios en argumentación, expresión oral y persuasión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién ganó el Mundial de Oratoria en español 2026 disputado en Cali?

El ganador de la edición 2026 del Mundial de Oratoria en español, celebrada en la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, fue Óscar Rodríguez de Vivero, representante de la Universidad Carlos III de Madrid, quien se llevó el primer lugar tras varias fases de competencias y preparación previa.

¿Por qué la Universidad Autónoma de Occidente fue sede del Mundial de Oratoria en 2026?

La UAO alojó la final del Mundial de Oratoria en 2026 gracias al triunfo de Sarah Macías Garzón, quien en 2025 se convirtió en la primera colombiana en obtener el primer puesto de este certamen internacional, lo que permitió que la siguiente edición se realizara en Cali.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.