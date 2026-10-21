Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pronóstico del clima es mucho más que una simple predicción casual; de acuerdo con la información publicada en Noticiero 90 Minutos y declaraciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se trata de un proceso complejo que depende de la recolección masiva de datos, tecnología de punta y rigurosos modelos matemáticos. Todo comienza con la observación: millones de datos relacionados con temperatura, presión atmosférica, humedad y viento son capturados en tiempo real en distintos puntos del planeta. Esta tarea involucra una red global que conecta estaciones meteorológicas terrestres, boyas en océanos, aviones comerciales equipados con sensores y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera.

Sigue a PULZO en Discover

Los satélites meteorológicos juegan un papel crucial, ya que orbitan la Tierra y proporcionan imágenes continuas de los sistemas nubosos, permitiendo monitorear grandes extensiones de la atmósfera. Por otro lado, los radares en tierra tienen la capacidad de seguir con detalle la evolución de las lluvias en zonas específicas. Toda esta información es recogida, validada y enviada a centros internacionales equipados con supercomputadoras, donde verdaderamente ocurre la magia del pronóstico.

Una vez en estos centros, los datos se procesan mediante modelos numéricos de predicción, que son esencialmente programas informáticos diseñados para aplicar leyes básicas de la física y la termodinámica. Estos modelos dividen la atmósfera en una especie de rejilla tridimensional, permitiendo simular cada pequeño cambio minuto a minuto, lo cual mejora la precisión en la predicción de fenómenos como lluvias, tormentas o cambios de temperatura.

Para Cali, la CVC detalló el panorama climático de este miércoles, señalando que se esperan lloviznas y lluvias ligeras intercaladas con periodos de tiempo seco a lo largo del día. Sin embargo, hacia el final de la tarde y en la noche, la CVC advirtió que el acoplamiento de brisas provenientes de las montañas podría aumentar la nubosidad y propiciar lluvias moderadas e incluso tormentas eléctricas en el área urbana. Adicionalmente, la propia CVC indicó que una vaguada (una especie de canal de baja presión en la atmósfera) en el Pacífico colombiano, respaldada por divergencia en niveles altos, está creando una dinámica que aumenta la humedad e inestabilidad en el occidente del país, alzando el potencial de lluvias.

Estos pronósticos, de acuerdo con la información transmitida por la CVC y divulgada por Noticiero 90 Minutos, son el resultado de la constante interacción entre observación detallada, procesamiento masivo de datos y modelos numéricos avanzados, lo que permite anticipar el comportamiento atmosférico con rigor científico para la ciudad y la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona un modelo numérico de predicción del clima?

Un modelo numérico de predicción del clima es un programa informático que simula la atmósfera usando principios de la física y la termodinámica. Divide el aire del planeta en una rejilla tridimensional y calcula cómo se moverán y evolucionarán las distintas variables como temperatura, humedad y viento con el paso del tiempo, a partir de los datos reales que se recopilan mundialmente.

¿Qué es una vaguada y cómo afecta el clima en Cali según la CVC?

Una vaguada es una región alargada de baja presión atmosférica, y según la CVC, en este caso está situada en el Pacífico colombiano. Esta configuración favorece la entrada continua de humedad e inestabilidad al occidente de Colombia, lo que incrementa la probabilidad de lluvias y tormentas, impactando directamente el clima de Cali y sus alrededores.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.