Por: Noticiero 90 minutos

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La llegada del Clásico RCN a Cali este miércoles 21 de octubre ocasionará modificaciones temporales en la operación del sistema de transporte masivo MÍO, de acuerdo con la información suministrada por Metro Cali. En concreto, 17 rutas tendrán desvíos y la ruta A33 será suspendida por un tiempo limitado, lo que responde a la necesidad de facilitar los cierres viales programados para el recorrido de la competencia ciclística. Estas medidas buscan garantizar la seguridad vial durante el evento y afectan tanto a los buses como a los pasajeros habituales del sistema.

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Las restricciones están previstas entre las 11:30 a. m. y las 12:20 p. m., permitiendo una reapertura progresiva de las vías según avance el pelotón ciclista. Para la zona de la Plazoleta Jairo Varela, epicentro de la premiación y final de la etapa, la normalización vial está programada para ocurrir entre la 1:30 p. m. y las 2:00 p. m., de acuerdo con la organización del evento, tal como reseña el portal 90minutos.co.

Metro Cali detalló que las rutas con desvíos serán: A01A, A05, E21, E27, P21A, P21E, P24B, P27D, P30A, P32, P42, P52D, P62A, P62D, P82, T52 y T62. Por otro lado, la ruta A33 suspenderá su servicio mientras permanezcan activos los cierres que impidan la circulación de sus buses. La entidad precisó, además, que los desvíos se implementarán estratégicamente en zonas de alto tránsito como el sector del Centro Administrativo Municipal (CAM), la avenida 3 Norte, los accesos y salidas de la Terminal de Transporte, y en los trayectos norte-sur, donde algunos buses usarán vías alternativas como la avenida 8 Norte o la troncal de la carrera 1, según corresponda el caso.

Un comunicado oficial de Metro Cali aclara que, dependiendo del avance de la competencia y los cierres viales, algunos buses podrían hacer pequeñas paradas antes de continuar con su trayecto, con el fin de evitar desvíos prolongados. Por esta razón, Metro Cali recomienda a los usuarios planear con suficiente anticipación sus desplazamientos, considerando posibles demoras extra y cambios en el servicio.

Esta serie de desvíos y suspensiones temporales evidencian el impacto logístico que puede tener un evento deportivo en el funcionamiento ordinario del transporte público, e invita a los ciudadanos a estar informados para evitar contratiempos en sus agendas diarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas del MÍO que tendrán desvíos por el Clásico RCN en Cali?

De acuerdo con Metro Cali, las rutas que tendrán desvíos en su recorrido durante la realización del Clásico RCN son: A01A, A05, E21, E27, P21A, P21E, P24B, P27D, P30A, P32, P42, P52D, P62A, P62D, P82, T52 y T62. Mientras tanto, la ruta A33 suspenderá temporalmente su operación hasta que finalicen los cierres viales asociados a la competencia ciclística.

¿En qué horarios estarán vigentes los desvíos y suspensiones en el MÍO por el Clásico RCN?

Según la información oficial de Metro Cali, las restricciones en el sistema MÍO por el Clásico RCN estarán vigentes entre las 11:30 a. m. y las 12:20 p. m. en las principales vías; sin embargo, la reapertura, especialmente en la zona de la Plazoleta Jairo Varela, será progresiva y se prevé entre la 1:30 p. m. y las 2:00 p. m., de acuerdo con el avance de la competencia y la organización del evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.