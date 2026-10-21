Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de la ciudad de Cali, informó que este miércoles continúan los trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada, estas maniobras podrían causar interrupciones temporales en el suministro de agua potable en varios sectores. La Gerencia de Acueducto señaló que las labores consisten en la reposición de válvulas y la optimización de las redes, acciones necesarias para mantener en condiciones óptimas la prestación del servicio y garantizar la calidad del agua para los usuarios.

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La suspensión del servicio de agua afecta a barrios puntuales, entre ellos Santa Anita, específicamente en la calle 11 A con carrera 55 A; Aguacatal, en la calle 16 Oeste con Av. 11 A; San Fernando Nuevo, en la calle 5 B4 número 38 - 09; y Santa Rita, en la calle 7 Oeste número 3 - 03. Según lo reportado por Emcali, estos sectores experimentarán cortes totales de agua mientras duren los trabajos de mantenimiento que buscan prevenir futuras fallas y mejorar la infraestructura del acueducto.

Adicionalmente, la compañía adelantará un trabajo especial de acueducto en otros sectores de la ciudad. Grupos operativos realizarán una maniobra específica en el circuito para llevar a cabo pruebas de estanqueidad, proceso que consiste en verificar que la red hidráulica no tenga fugas y funcione correctamente. Estas pruebas se realizarán en los barrios San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio, todos ubicados en la comuna 6. Durante la ejecución de estas pruebas, los residentes de estos barrios notarán una baja presión en el suministro de agua desde el mediodía hasta las 3:00 p. m., de acuerdo con el comunicado oficial de Emcali.

De este modo, la compañía reitera a la ciudadanía la importancia de tomar medidas preventivas como el almacenamiento temporal de agua y el uso racional mientras duren las intervenciones. Toda la información relevante fue compartida por Noticiero 90 Minutos, fuente a la que Emcali remitió para informar a la comunidad sobre las zonas y horarios afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali afectados por cortes de agua este miércoles?

De acuerdo con la información entregada por Emcali, los barrios de Cali que tendrán cortes de agua debido a trabajos de reparación son Santa Anita, Aguacatal, San Fernando Nuevo y Santa Rita. Estas interrupciones son necesarias para realizar el mantenimiento de las redes de acueducto y mejorar la prestación del servicio a los usuarios.

¿Por qué hay baja presión de agua en algunos barrios de la comuna 6 de Cali?

La baja presión de agua en barrios como San Luis II, Calimio Norte y Urbanización Calimio de la comuna 6 se debe a las pruebas de estanqueidad que realizará el personal operativo de Emcali. Este proceso consiste en comprobar que la red hidráulica no presenta fugas y que su funcionamiento es correcto, por lo que durante el periodo de las pruebas se verá afectada la presión del servicio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.