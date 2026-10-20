Por: Noticiero 90 minutos

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La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y el Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO), que agrupa a Cali, Jamundí y Puerto Tejada, sostienen una controversia sobre el manejo de los recursos provenientes de la sobretasa ambiental en Cali. El foco del debate está en el impacto que tendría esta medida sobre el impuesto predial de los habitantes y en cómo se distribuirían los fondos destinados a proyectos ambientales en la región, según información de Noticiero 90 Minutos.

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De acuerdo con la CVC, los recursos recaudados por la sobretasa ambiental representan más del 50 % de los ingresos corrientes de la entidad y cubren cerca de la mitad de su inversión total en el Valle del Cauca. El director general, Marco Antonio Suárez, expresó su preocupación por la posibilidad de que el nuevo esquema afecte la financiación de proyectos ambientales, debido a que este sistema ha posibilitado tradicionalmente distribuir inversiones tanto en Cali como en otros municipios del departamento. Suárez también advirtió que la aplicación del modelo podría aumentar el valor del impuesto predial hasta en un 40 %.

Por otro lado, el director de la AMSO, Alexander Durán, explicó que la sobretasa ambiental está contemplada como una fuente directa de financiación para las áreas metropolitanas, y aseguró que los recursos obtenidos se reinvertirán exclusivamente en los territorios de la AMSO. Para ejemplificar el impacto económico, Durán mencionó que el cambio en la tarifa sería de 1,5 a 2 por mil sobre el avalúo catastral, lo que para un inmueble con un pago anual de 10 millones de pesos en predial solo supondría un incremento de 5.000 pesos al año. El funcionario defendió el modelo metropolitano y señaló que la iniciativa fue respaldada a través de un proceso de participación ciudadana.

La controversia también tiene una arista legal y de legitimidad. La CVC cuestiona el proceso de conformación del área metropolitana al argumentar que hubo falencias en la consulta previa a las comunidades étnicas, así como en la robustez técnica y operativa de la AMSO para manejar asuntos ambientales. Según Suárez, la nueva entidad aún no está preparada para asumir esas tareas, poniendo como respaldo los 72 años de experiencia acumulada de la CVC. Además, la CVC llama la atención sobre la baja participación electoral en la consulta popular que dio origen a la AMSO, indicando que fue inferior al 10 % del censo electoral.

Ante este panorama, el debate sigue abierto, girando en torno al costo para los contribuyentes, la capacidad institucional y la forma en la cual se distribuirán los recursos ambientales entre Cali y el resto del Valle del Cauca.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál sería el impacto de la sobretasa ambiental en el impuesto predial de Cali?

Según información presentada por la CVC, la implementación del nuevo esquema de sobretasa ambiental podría elevar el cobro del impuesto predial en aproximadamente un 40 %. Sin embargo, la AMSO argumenta que el aumento real sería de 0,5 por mil sobre el avalúo catastral, lo que representaría un incremento de 5.000 pesos anuales para predios cuyo impuesto predial es de 10 millones de pesos.

¿Qué cuestionamientos existen sobre la conformación y capacidad de la AMSO?

La CVC ha expresado dudas sobre la legalidad y robustez de la AMSO, señalando posibles irregularidades en la consulta previa a comunidades étnicas y la capacidad técnica para asumir competencias ambientales. También enfatiza que la participación electoral en la consulta popular que legitimó la creación de la AMSO fue inferior al 10 % del censo electoral, lo que pone en entredicho el respaldo ciudadano real del proceso.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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