Por: Noticiero 90 minutos

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Más de dos meses después del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, la familia Betancourt Torres, residente del barrio Vipasa en el norte de Cali, sigue enfrentando las graves secuelas que dejó el sismo en su vivienda. Según información recogida por 90 Minutos, los daños estructurales sufrieron un deterioro progresivo, con grietas y fisuras que han crecido y que incluso permiten ver hacia la calle desde dentro de la casa, además de techos separados y otras afectaciones que han vuelto inhabitable el inmueble.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizó una visita y, tras una inspección, declaró el uso restringido de la vivienda y la catalogó como no habitable, de acuerdo con lo descrito por los propios afectados. Sin embargo, Henry Betancourt, propietario del hogar, manifestó que tras esa intervención no han recibido nuevas evaluaciones ni información adicional de las autoridades. En palabras textuales a 90 Minutos, Henry expresó: "Nos consideramos revictimizados porque el terremoto nos causa la primera sensación de victimización y luego el sistema nos abandona y nos deja al margen".

La situación económica es otro de los grandes desafíos para los Betancourt Torres. Rocío del Pilar Torres Sánchez, esposa de Henry, relató que solo la demolición de la casa implicaría un gasto cercano a los 50 millones de pesos, sin contar los permisos oficiales requeridos. Por eso, hacen un llamado a las autoridades y a otras instituciones para que los asesoren en las rutas de apoyo, los subsidios disponibles o los aportes económicos que les permitan recuperar y reconstruir su vivienda. A pesar de estar inscritos en el sistema para damnificados, hasta el momento no han obtenido respuesta acerca del subsidio de ayuda, según información trasladada a 90 Minutos.

La adversidad se agrava para las hijas de la familia, quienes tienen discapacidad visual y auditiva. Tras el terremoto, la familia tuvo que separarse y buscar refugio en casas de familiares, con la esperanza de reunirse pronto. En la actualidad, viven en la casa prestada de una amiga, pero deberán desocuparla a finales de noviembre. María Paula Betancourt Torres explicó a 90 Minutos que adaptarse a una vivienda ajena ha implicado modificar rutinas y enfrentar retos de convivencia. También señaló que el costo de los arriendos dificulta encontrar un lugar más amplio, adecuado para toda la familia y su perro. Por ello, solicitan que las autoridades revisen el tema de los alquileres, cuya demanda aumentó tras la emergencia.

Mientras esperan respuestas institucionales, la familia sigue buscando alternativas para acceder a ayudas, avanzar en los trámites y conseguir el acompañamiento que requieren para no perder el patrimonio que representa su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la situación actual de la familia Betancourt Torres tras el terremoto del 10 de agosto de 2026?

La familia Betancourt Torres se enfrenta a la inhabitalidad de su vivienda por graves daños estructurales. Aunque han recibido una inspección oficial y la vivienda fue declarada no habitable, no han tenido respuesta sobre nuevas evaluaciones ni sobre el subsidio solicitado. Actualmente viven temporalmente en la casa prestada de una amiga y necesitan encontrar una solución segura antes de fin de noviembre.

¿Qué apoyo solicita la familia damnificada del barrio Vipasa y cuáles son sus principales dificultades?

La familia solicita orientación y ayuda económica para cubrir los altos costos de demolición y reconstrucción, además de acompañamiento para acceder a subsidios y rutas institucionales de apoyo. Sus principales dificultades incluyen la falta de respuesta estatal, las barreras económicas, la urgencia de encontrar una vivienda adecuada, y los retos adicionales que implica la discapacidad de sus hijas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.