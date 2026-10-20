Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa responsable de los servicios públicos en Cali, anunció que este martes continuará con trabajos de reparación y mantenimiento en varias zonas de la ciudad. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, estas labores están programadas específicamente en la red de acueducto, por lo que se prevén interrupciones temporales en el suministro de agua potable para algunos sectores. La gerencia de Acueducto de Emcali detalló que durante la jornada se realizarán maniobras técnicas orientadas tanto a la reposición de válvulas como a la optimización de la infraestructura de las redes. Estas tareas buscan mejorar la prestación del servicio y garantizar la eficiencia en el funcionamiento de las instalaciones, aunque temporalmente puedan afectar a los usuarios de las zonas intervenidas.

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Según el reporte publicado por Noticiero 90 Minutos, los barrios que se verán impactados por la suspensión del servicio de agua son El Bosque, en la calle 47A con avenida 6N; San Marino, en la carrera 7J # 68-01; San Antonio, en la carrera 4 # 1-75; y Terrón Colorado, en la avenida 6 Oeste # 15-63. Emcali no especificó la duración de la interrupción, pero recomendó a los habitantes de estos sectores tomar las precauciones necesarias para abastecerse de agua y afrontar la contingencia de la mejor manera posible.

La medida responde a la necesidad de mantener en condiciones óptimas el sistema de acueducto, fundamental para el suministro de agua potable en Cali. Esta labor, aunque afecta de forma temporal a los barrios mencionados, es necesaria para prevenir fallas mayores y asegurar la calidad del servicio en el futuro. En casos previos, estas intervenciones han requerido la cooperación de la ciudadanía, que suele ser informada con antelación para que pueda prepararse ante la eventualidad.

Noticiero 90 Minutos señala que estas acciones de mantenimiento forman parte del compromiso de la empresa con la modernización y el buen funcionamiento de la red de acueducto. La empresa insiste en la importancia de estas intervenciones, al margen de las molestias que puedan causar por el tiempo que dure la suspensión del servicio en los sectores afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Cali que tendrán cortes de agua este martes?

Los barrios de Cali que experimentarán suspensión del suministro de agua potable este martes, según la información de Noticiero 90 Minutos y Emcali, son El Bosque, San Marino, San Antonio y Terrón Colorado. La empresa recomienda a los residentes de estas zonas tomar las medidas necesarias para enfrentar la interrupción temporal del servicio.

¿Por qué Emcali realiza trabajos de mantenimiento en la red de acueducto?

Emcali realiza trabajos de mantenimiento y reemplazo de elementos como válvulas en la red de acueducto con el objetivo de optimizar la infraestructura y garantizar un servicio de agua potable eficiente. Estas maniobras técnicas son necesarias para prevenir problemas mayores y asegurar la continuidad y calidad del suministro en Cali, a pesar de que puedan causar molestias temporales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.