Ana Catalina González Jiménez denunció una presunta agresión física y verbal por parte de su suegro, Edgar Armando Gutiérrez, y otro familiar en un reconocido centro comercial del sur de Cali. La mujer hizo pública su versión mediante un video en redes sociales, en el que aseguró que recibió golpes, sufrió daños en su ropa y fue intimidada durante el altercado.

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Según el testimonio de González, el conflicto estaría relacionado con un malentendido ocurrido meses atrás, cuando, presuntamente, le atribuyeron comentarios ofensivos contra la madre de su pareja. La denunciante afirmó que no sería la primera vez que enfrenta situaciones de maltrato por parte de su familia política.

La mujer, quien tiene un bebé de cinco meses, recordó que durante su embarazo también habría sufrido una agresión en medio de un conflicto familiar. Tras el episodio en el centro comercial, aseguró que acudió a la Policía y recibió atención médica. Además, pidió revisar las cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

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Gobernación del Valle pidió atender a la denunciante

La gobernadora Dilian Francisca Toro rechazó los hechos denunciados y solicitó a la Secretaría de Equidad de Género activar la ruta de atención para que González reciba acompañamiento integral. También pidió verificar si alguno de los señalados tiene vínculos con la Administración Departamental.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Cali aclaró que Gutiérrez no es funcionario ni contratista directo de la entidad. Álvaro Díaz Zúñiga, abogado de la dependencia, explicó que el hombre es representante de una unión temporal externa encargada del mantenimiento de vehículos de la Secretaría. La entidad manifestó su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres y anunció que acompañará a la denunciante para que acuda formalmente a la Fiscalía.

¡En el Valle del Cauca tenemos CERO TOLERANCIA con la violencia contra las mujeres! Rechazo contundentemente las agresiones denunciadas por Ana Catalina González y le expreso toda mi solidaridad. No podemos normalizar ni permitir ningún tipo de violencia contra las mujeres. He… pic.twitter.com/bYCplohLvd — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) October 19, 2026

Otra mujer entregó una versión diferente

El caso también tuvo una versión contrapuesta. Otra mujer que aseguró haber presenciado el altercado afirmó en redes sociales que González habría llegado a la mesa para reclamar de manera agresiva y que el grupo intentó retirarse para evitar una confrontación.

Según ese testimonio, el hombre señalado habría intentado separar a los involucrados y ella misma habría jalado la blusa de González mientras trataba de apartarla. La mujer también pidió que se revisen las grabaciones de seguridad.

Las versiones difieren sobre cómo comenzó el enfrentamiento y qué ocurrió durante la confrontación. Por eso, las grabaciones y demás elementos de prueba serán importantes para que las autoridades esclarezcan los hechos y determinen las posibles responsabilidades.

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