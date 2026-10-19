Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde el lunes 19 de octubre, 14 rutas de busetas en Ibagué experimentarán cambios significativos en sus recorridos, según informó la Secretaría de Movilidad. Estas modificaciones responden a solicitudes expresas de las comunidades y surgieron de diálogos entre los residentes de diferentes barrios y el gremio de transportadores de la ciudad, con el objetivo de mejorar la cobertura y adaptarse a nuevas necesidades de movilidad.

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Los ajustes impactan tanto las conexiones entre barrios como los trayectos dentro del centro de Ibagué y los puntos de llegada del transporte público colectivo. Entre los sectores que ahora tendrán nuevas conexiones se encuentran Arboleda del Campestre, La Samaria y el parque recreacional Caiké. Además, barrios como Santa Cruz, Topacio y Carmen de Bulira verán alterados sus recorridos habituales de buseta. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, las rutas que tendrán modificaciones son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50.

Entre los cambios relevantes, se destaca que la ruta 1 añadirá conexiones con Arboleda del Campestre y La Samaria, extendiendo su paso por avenidas y sectores como El Vergel, Entre Ríos, Los Arrayanes, la carrera Quinta y la vía al Aeropuerto. El recorrido ingresará específicamente por la glorieta El Rodeo y pasará por puntos como la Clínica Virrey Solís y Makro. Por su parte, la ruta 9 llegará hasta Santa Cruz, ampliando su cobertura más allá de Santa Bárbara, mientras que la ruta 15 dejará de ir hasta Santa Cruz y modificará su trayectoria desde el Panóptico.

Otras rutas también tendrán cambios particulares. Por ejemplo, la ruta 8 alterará su salida por Topacio, y la ruta 2 ingresará a la novena etapa del Jordán antes de avanzar hacia Multicentro. En cuanto al centro de Ibagué, la ruta 7 dejará de compartir identificación con la ruta 4 y tendrá ajustes en los sectores de las carreras Primera y Segunda. La ruta 37 modificará su avenida de regreso y la 28 llegará directamente a Caiké. En el caso de la ruta 29, su nueva terminal será Carmen de Bulira.

Rutas adicionales como la 19, 48 y 50 también verán ajustes: la ruta 19 facilitará la conexión directa entre Arboleda del Campestre y la avenida Pedro Tafur, mientras que la 48 tomará un nuevo trayecto por la avenida Guabinal en vez de cruzar el puente vehicular del Éxito. La ruta 50 mantendrá su recorrido de subida, pero cambiará el de regreso a través de La Tobogán y la calle 42, enlazando con la avenida Guabinal.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los pasajeros consultar las nuevas rutas publicadas en los canales oficiales para planificar sus viajes y evitar inconvenientes. Estos cambios empezarán a aplicarse desde el lunes 19 de octubre, por lo tanto, quienes utilicen las 14 rutas intervenidas deben revisar con atención los nuevos trayectos antes de desplazarse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas de buseta de Ibagué que tendrán cambios a partir del 19 de octubre?

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Movilidad, las rutas que verán modificados sus recorridos son la 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50. Estas adaptaciones obedecen a solicitudes de la comunidad y a la necesidad de mejorar la movilidad y conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.

¿Qué cambios específicos tendrán las rutas de busetas en el centro de Ibagué?

Las rutas afectadas por cambios en el centro incluyen la 7, que ahora operará únicamente bajo ese número y ajustará su recorrido en las carreras Primera y Segunda, y la 37, que alterará sus trayectos entre las calles 15 y 16. Además, rutas como la 28 y la 29 modificarán sus puntos de llegada, lo que incide directamente en la conectividad central de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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