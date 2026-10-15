Por: Noticiero 90 minutos

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El Sistema de Transporte Masivo Integrado de Occidente (MÍO) anunció una serie de medidas para facilitar la movilidad de quienes asistirán al concierto de Ryan Castro, previsto para este sábado 17 de octubre en el estadio Pascual Guerrero, ubicado en Cali. De acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Cultura, el propósito es brindar alternativas tanto para la llegada como para el regreso de los asistentes, garantizando seguridad y eficiencia en el desplazamiento durante uno de los eventos musicales más esperados en la ciudad.

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Según los datos difundidos, el MÍO mantendrá su operación habitual desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., permitiendo que quienes deseen llegar al estadio puedan hacerlo a través de rutas regulares y servicios especiales adaptados para la jornada. La estación Estadio, ubicada sobre la calle 5, entre carreras 34 y 36, será un punto estratégico para los pasajeros, ya que allí convergen múltiples rutas. Para facilitar el desplazamiento desde distintas zonas, los usuarios contarán con rutas específicas como E21, E27, T31 y P62A desde el norte y sur, mientras que desde el oriente operarán las rutas T47 y T57, y desde el occidente estarán disponibles A04 y A70. Es importante tener presente que el servicio de la ruta E27 se extenderá solo hasta las 8:00 p. m.

Como medida adicional, Metro Cali dispondrá buses de refuerzo para anticipar un posible aumento en la cantidad de pasajeros el día del evento. Una vez finalice el concierto, el sistema ha dispuesto tres rutas especiales para el regreso, cubriendo sectores del norte, oriente y sur de la ciudad. En detalle, la ruta norte pasará por Centenario, Granada, avenida Sexta, Santa Mónica, Versalles, Chipichape, Prados del Norte y Chiminangos; la ruta oriente se desplazará por la carrera 15 y atenderá barrios como San Bosco, San Pascual, Floresta, Villa Colombia, Andrés Sanín y Río Cauca; mientras que la ruta sur recorrerá la calle 5 y la carrera 100, asegurando el acceso a sectores como Tequendama, Pampalinda, Limonar, Meléndez y Universidades.

El abordaje para estas rutas especiales se realizará en la calle 5, entre carreras 34 y 36, donde habrá personal de orientación. Alrededor de 30 buses estarán disponibles, operando según la demanda y bajo la coordinación del Centro de Control del MÍO durante la madrugada del domingo 18 de octubre.

En cuanto al método de pago, los asistentes tienen la opción de pagar con la tarjeta MÍO o con tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard, siempre que sean aceptadas por el sistema. Metro Cali aconseja planear el viaje con anticipación y prestar atención a las indicaciones del personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las rutas especiales del MÍO para regresar después del concierto de Ryan Castro?

El MÍO estableció tres rutas especiales que operarán después del concierto y cubrirán los sectores norte, oriente y sur de Cali. Cada ruta tiene un recorrido definido: la del norte pasa por barrios como Centenario, Granada y Chipichape; la del oriente conecta sectores como San Pascual y Andrés Sanín; y la del sur atiende zonas de Tequendama, Pampalinda y Universidades, asegurando alternativas claras para el retorno de los asistentes.

¿Cómo se puede pagar el pasaje del MÍO durante el evento en Cali?

De acuerdo con la información brindada por Metro Cali, el pago del pasaje puede hacerse utilizando la tarjeta MÍO con saldo, o mediante tarjetas débito y crédito Visa y Mastercard aceptadas por el sistema. Esta opción busca ofrecer mayor flexibilidad y facilidad a los asistentes al concierto que utilicen el sistema de transporte.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.