La violencia contra la fuerza pública volvió a encender las alarmas en el departamento del Chocó. Este jueves 26 de noviembre, la estación de Policía del municipio de Condoto fue blanco de un ataque con drones que, según la información preliminar, dejó a un uniformado gravemente herido. El policía recibió atención médica en el Hospital de Condoto, mientras se conocían los primeros detalles de la agresión.

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El nuevo atentado se suma a una serie de ataques contra instalaciones policiales en esta población. De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, este sería el cuarto hecho de este tipo registrado en Condoto, una situación que aumenta la preocupación por las condiciones de seguridad de los uniformados y los habitantes del municipio.

(Vea también: Nuevo atentado contra Policía causó pánico en Valle del Cauca; explosivo terminó en iglesia)

Lo ocurrido este jueves también se presenta un día después de otros dos ataques contra la fuerza pública en Colombia, registrados durante la tarde del miércoles 25 de noviembre. Uno de ellos tuvo lugar en el corregimiento El Carmen, en Dagua, Valle del Cauca, donde una granada que tenía como objetivo la estación de Policía terminó impactando la iglesia de la población y causó daños en el techo. En ese caso no hubo personas heridas.

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El segundo atentado del miércoles ocurrió en Santa Rita, también en el Chocó. Según denunció el alcalde Wilber Antonio Sánchez Mosquera en Blu Radio, la estación de Policía fue atacada y sufrió afectaciones en su infraestructura, aunque tampoco se reportaron lesionados. El mandatario atribuyó la agresión al Ejército de Liberación Nacional (Eln) y advirtió sobre la influencia de ese grupo armado en la zona.

Así fue el atentado en Villavicencio

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.