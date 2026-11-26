Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la protección de las personas mayores adquiere un papel fundamental en la agenda distrital, según los avances comunicados por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dentro de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la atención a este segmento de la población se fortalece a través de una búsqueda activa que permite identificar situaciones de presunto abandono y, así, activar rutas concretas de apoyo social y en salud.

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Durante la segunda sesión del consejo distrital de política social (CDPS), la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) presentó un análisis respaldado por cifras obtenidas del cruce de diferentes registros administrativos. De acuerdo con lo informado, se identificaron 23.688 personas mayores en presunto abandono dentro de las 20 localidades de la capital. Para llegar a este dato, se estudiaron las condiciones de 1.441.820 adultos mayores en la ciudad, como explicó Juliana Sánchez Calderón, titular de la cartera de Integración Social.

El enfoque principal de la estrategia se ha centrado en la detección directa de casos mediante visitas domiciliarias. Entre agosto y noviembre de 2026, la SDIS llevó a cabo 729 visitas efectivas de búsqueda activa. Este proceso facilitó la identificación de 287 situaciones de abandono y permitió revelar otros casos de aislamiento y soledad no deseada. Las acciones incluyen llamadas previas y la colaboración interinstitucional, con el objetivo de evaluar con profundidad el entorno y las necesidades específicas de cada persona mayor, buscando facilitar su acceso a servicios sociales, atención en salud, alimentación, protección y acompañamiento por parte de la comunidad.

Por su parte, tanto la Secretaría de Integración Social como la de Salud avanzan en el desarrollo del sistema sociosanitario de Bogotá. Este modelo apunta a brindar atención integral, especialmente a adultos mayores que carecen de redes familiares o de apoyo, e incluye servicios transitorios para quienes, tras salir de una hospitalización, aún requieren seguimiento médico y cuidados especiales. De igual forma, se trabaja en fortalecer los centros de cuidado transitorio y las comunidades de cuidado.

La sesión del consejo distrital de política social también abordó los avances del modelo MAS Bienestar, cuya base es la atención primaria social. Esta estrategia busca anticipar riesgos y acercar los servicios de salud a los territorios, trabajando conjuntamente con entidades distritales, entes promotores de salud (EPS) e instituciones prestadoras de salud (IPS) tanto públicas como privadas. Contempla ofertas como hospitalización domiciliaria, servicios extramurales, casas MAS Bienestar, gestores de bienestar y servicios sociosanitarios transitorios. Representantes de la sociedad civil participaron recomendando fortalecer la divulgación del modelo en espacios educativos y comunitarios, así como ampliar el enfoque de género y la atención a personas con discapacidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas mayores en Bogotá han sido identificadas en situación de presunto abandono?

Según la Secretaría Distrital de Integración Social, el análisis permitió identificar 23.688 personas mayores en presunto abandono en las 20 localidades de la ciudad, a partir de una revisión de los datos de 1.441.820 habitantes adultos mayores estudiados.

¿En qué consiste el sistema sociosanitario de Bogotá para personas mayores?

El sistema sociosanitario de Bogotá es una iniciativa conjunta entre las secretarías de Integración Social y Salud, que busca brindar atención integral y continua a personas mayores que requieren servicios médicos y apoyos de cuidado, especialmente cuando carecen de redes familiares. Incluye servicios de cuidado transitorio y comunidades de cuidado, así como apoyo tras el egreso hospitalario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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