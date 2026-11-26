Por: El Espectador

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La Secretaría de Salud advirtió que Bogotá atraviesa actualmente el segundo pico respiratorio del año, el cual podría extenderse hasta diciembre. Este periodo coincide con un incremento habitual de consultas por infecciones respiratorias agudas (IRA), provocado tanto por factores climáticos como por la intensificación de la circulación de virus respiratorios en la ciudad. El reporte fue presentado mediante el Boletín Epidemiológico de la semana 43, donde se evidencia un descenso del 15,2 % en los casos de IRA en comparación con el mismo periodo de 2025, y una disminución del 10,7 % en las atenciones médicas a lo largo de las cuatro subredes. No obstante, a pesar de estas cifras globales alentadoras, la entidad distrital destacó que los adultos mayores de 60 años mantienen un riesgo sostenido de presentar complicaciones graves por virus respiratorios durante este pico epidemiológico.

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Por esta razón, la Secretaría hizo un llamado a intensificar las jornadas de vacunación contra la influenza y el COVID-19 —sigla para la enfermedad por coronavirus de 2019— y a fortalecer el monitoreo constante de la población más vulnerable, con el fin de prevenir complicaciones severas o la necesidad de prolongadas estancias en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Además, el boletín subraya que los menores de un año también son especialmente susceptibles, ya que en la última semana los ingresos a UCI de este grupo aumentaron un 17 %, superando las cifras de los años 2023 y 2024.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, el informe detalla cifras preocupantes: la ocupación en adultos se encuentra en 93,6 % y en UCI para adultos llega a 88,2 %. Por el lado pediátrico, la hospitalización registra un 86 % de ocupación y la UCI para menores un 80,3 %. Frente a este panorama, la Secretaría recomienda mantener activos los planes de contingencia hospitalaria, mejorar la coordinación para la gestión de camas y promover la hospitalización domiciliaria. Entre los virus más frecuentes en este pico sobresalen el virus sincitial respiratorio (VSR), el adenovirus y las variantes de influenza B y de influenza A(H3N2).

La autoridad recomendó adoptar medidas básicas para prevenir el contagio, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, el uso de tapabocas si hay síntomas, y evitar las visitas a personas vulnerables en caso de presentar gripa. También pidió estar alerta a signos de alarma, que en menores de tres meses incluyen fiebre de 38 °C o más, lo que debe considerarse una urgencia médica. Cualquier duda puede resolverse acudiendo a la Línea 137, que ofrece orientación sobre salud en la ciudad.

¿Cuáles son los grupos más afectados por el segundo pico de infecciones respiratorias en Bogotá?

De acuerdo con el boletín de la Secretaría de Salud, los adultos mayores de 60 años y los menores de un año enfrentan un riesgo elevado durante este pico respiratorio. Los primeros presentan un riesgo sostenido de complicaciones graves, mientras que en los pequeños menores de un año se evidenció un preocupante aumento del 17 % en ingresos a UCI respecto a la semana previa.

¿Qué recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias dan las autoridades de Bogotá?

Entre las principales recomendaciones están el lavado regular de manos, ventilar espacios cerrados, cubrirse al toser, usar tapabocas si tiene síntomas, evitar el contacto con personas vulnerables si se está enfermo y no llevar bebés menores de seis meses a sitios con aglomeraciones. Ante síntomas de alerta, se aconseja buscar atención médica inmediata.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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