Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, el compromiso por preservar el espacio público ha sido asumido como una responsabilidad de todos los habitantes, con el propósito de lograr barrios que sean más limpios, ordenados y seguros. De acuerdo con información de la Alcaldía Local de Tunjuelito, se llevó a cabo un operativo de inspección y control en los barrios Venecia y San Vicente, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad ambiental y sensibilizar a las bodegas de reciclaje sobre la importancia de realizar su labor sin afectar los entornos vecinales.

Sigue a PULZO en Discover

Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, estos establecimientos cumplen un papel fundamental dentro de la cadena de aprovechamiento y gestión de residuos, y su operación es clave para la sostenibilidad del territorio. No obstante, enfatizó que la actividad de reciclaje debe hacerse exclusivamente en el interior de sus predios, respetando así los andenes, vías y zonas comunes que integran el patrimonio colectivo de la comunidad.

Durante el recorrido, la inspección se centró en tres bodegas de reciclaje, obteniendo varios resultados relevantes. En un primer establecimiento, se impuso una multa debido a una inadecuada disposición de residuos en el espacio público, infringiendo la normativa vigente. A un segundo establecimiento se le aplicó no solo una multa, sino también la suspensión temporal de la actividad comercial por tres días, al evidenciarse que carecía de los documentos legales necesarios para operar. Además, la Alcaldía Local generó encuentros de sensibilización y orientación dirigidos a las personas responsables de las bodegas, enfocados en las reglas de convivencia, el correcto ordenamiento y el manejo adecuado de materiales.

Este operativo permitió también la recuperación de alrededor de 30 metros cuadrados de espacio público en el sector, devolviendo a residentes y peatones zonas limpias y libres para el tránsito habitual. Claudia Collante, alcaldesa local de Tunjuelito, recalcó en declaraciones dadas que aunque la labor de las bodegas de reciclaje es valiosa, esta debe ir siempre de la mano con el cuidado del espacio público. Resaltó que no se puede aceptar la utilización de andenes como zonas de acopio o botaderos, pues esto afecta la movilidad y la convivencia local. Finalmente, la Alcaldía Local reiteró su llamado a los centros de acopio para que mantengan la documentación al día, gestionen correctamente los residuos y protejan el entorno como una responsabilidad compartida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las sanciones aplicadas a las bodegas de reciclaje en Venecia y San Vicente?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Tunjuelito, durante el operativo se aplicó una multa a una bodega por la mala disposición de residuos y, en otro caso, se impuso una multa y la suspensión temporal de la actividad económica por tres días por no contar con la documentación legal exigida.

¿Qué significa corresponsabilidad ambiental según las autoridades de Tunjuelito?

La corresponsabilidad ambiental implica que tanto las bodegas de reciclaje, como la comunidad en general, tienen el deber de proteger el espacio público, adaptando sus prácticas y cumpliendo la normativa para garantizar entornos limpios, ordenados y seguros, como lo resalta la Alcaldía Local de Tunjuelito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z