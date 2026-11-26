Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el compromiso ciudadano y la ciencia se unen en una causa solidaria que busca transformar la vida de personas diagnosticadas con enfermedades graves de la sangre. Según información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS) organizará el jueves 26 de noviembre de 2026 la gala benéfica “Luz de Esperanza: encendamos una luz de vida juntos”. Este evento, que tendrá lugar en el Museo El Chicó, está concebido para respaldar y potenciar a DarCélulas, el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea —llamado también el registro nacional de células progenitoras hematopoyéticas— en Colombia.

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La situación para quienes enfrentan enfermedades de la sangre como leucemias, linfomas o anemias aplásicas es crítica, pues muchas veces un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas resulta ser la única vía posible hacia la curación. No obstante, encontrar un donante compatible fuera del entorno familiar constituye uno de los desafíos médicos más complejos. De acuerdo con el IDCBIS, DarCélulas lidera la gestión científica de identificar, tipificar y conectar a personas voluntarias con aquellos pacientes que esperan la solidaridad de un “gemelo genético”. Este proceso implica el uso de recursos científicos, técnicos y logísticos de alta complejidad, haciendo indispensable el respaldo económico proveniente de diferentes sectores.

La gala “Luz de Esperanza” va más allá de una simple recaudación de fondos. De acuerdo con IDCBIS, el evento tendrá un elemento profundamente emocional y pedagógico: el testimonio del primer encuentro en Colombia entre una donante inscrita en DarCélulas y su receptor, ambos protagonistas de una historia de esperanza que evidencia cómo la biotecnología pública puede devolver la expectativa de vida a quienes lo han perdido todo. Esta experiencia pone de relieve el impacto de la donación altruista y busca inspirar una nueva cultura de solidaridad en la ciudad y el país.

El IDCBIS invita a aliados estratégicos y a la ciudadanía a sumarse y fortalecer el registro, convencidos de que cada esfuerzo suma en la consolidación de una sociedad más humana y solidaria. Según información del Instituto, el evento se realizará el jueves 26 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Museo El Chicó, ubicado en la carrera 7 número 93-01.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es DarCélulas y cuál es su importancia en Colombia?

DarCélulas es el Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea o células progenitoras hematopoyéticas en Colombia, bajo la coordinación del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS). Su importancia radica en permitir que personas diagnosticadas con enfermedades graves de la sangre encuentren donantes compatibles fuera de su familia, brindando una posibilidad real de recuperación a miles de pacientes.

¿Cómo apoya la gala benéfica “Luz de Esperanza” a los pacientes con enfermedades de la sangre?

La gala “Luz de Esperanza”, organizada por el IDCBIS, busca recaudar fondos y sensibilizar sobre la importancia del registro DarCélulas. Al movilizar apoyos económicos y sociales, el evento amplía la capacidad de identificar y conectar donantes voluntarios con pacientes que requieren un trasplante, fortaleciendo así el sistema de salud pública y ofreciendo más oportunidades de tratamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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