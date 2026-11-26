Por: Portal Bogotá

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Bogotá se alista para la celebración del festival Salsa al Parque 2026, uno de los eventos musicales más esperados por los amantes de la salsa y la cultura en la capital. Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el evento se desarrollará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 y congregará a músicos, bailarines y público en torno a la pasión por este género. Para asegurar que después del evento la ciudad mantenga óptimas condiciones de aseo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) implementará jornadas especiales destinadas a la recolección de residuos, barrido y limpieza de los espacios públicos intervenidos por la actividad.

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Estas labores no solo buscan devolver la normalidad en la zona de la calle 63 y en el entorno del parque Simón Bolívar, principales puntos de encuentro y celebración del festival, sino también reiterar el compromiso por mantener una ciudad limpia y ordenada. De acuerdo con la UAESP, la limpieza se realizará al finalizar cada día del festival, garantizando así la recuperación y el cuidado del espacio público. La articulación entre la UAESP y sus diferentes operadores de aseo resulta fundamental para cumplir con este objetivo, pues solo mediante la colaboración entre entidades y ciudadanía se puede conservar la buena imagen y condiciones de la ciudad después de un evento masivo.

La administración distrital invita a capitalinos y asistentes al festival a adoptar buenas prácticas en el manejo de residuos y a participar activamente en el cuidado del entorno. Así mismo, la UAESP ha puesto a disposición canales de reporte ante posibles infracciones relacionadas con la disposición inadecuada de basura, escombros y residuos voluminosos. Si un ciudadano atestigua el arrojo de desechos en la vía pública, puede reportarlo a través de la Línea 195, opción 8, garantizando así el seguimiento y atención oportuna de estos casos. Además, la ciudadanía puede consultar los horarios de recolección de residuos mediante la Línea 195 o el canal de WhatsApp Chatico, y utilizar la Línea 110 para la disposición correcta de escombros.

A través de estas acciones, Bogotá busca no solo disfrutar de la música y la cultura, sino también fortalecer la responsabilidad compartida hacia el cuidado de la ciudad, apostando por una convivencia armoniosa y el respeto por el espacio público.

¿Cómo se realiza la limpieza después de eventos masivos en Bogotá según la UAESP?

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) coordina, junto a sus operadores de aseo, jornadas especiales de recolección, barrido y limpieza después de cada jornada de eventos como el festival Salsa al Parque. Las actividades se enfocan en áreas específicas como la calle 63 y el parque Simón Bolívar, y se ejecutan al finalizar cada día para restablecer las condiciones habituales de aseo y orden.

¿Cuál es el procedimiento para reportar el arrojo ilegal de basura o escombros en Bogotá?

Las autoridades han habilitado el canal de la Línea 195, opción 8, para que la ciudadanía reporte cualquier conducta indebida que involucre vehículos o personas arrojando residuos en el espacio público. También existen canales para consultar horarios de recolección (Línea 195 o WhatsApp Chatico) y para la correcta disposición de escombros (Línea 110), facilitando la participación ciudadana en el mantenimiento de la limpieza urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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