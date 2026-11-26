Por: Noticiero 90 minutos

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Los admiradores de la música regional mexicana en Colombia pueden celebrar, pues la agrupación estadounidense Fuerza Regida ha confirmado su esperado regreso al país. De acuerdo con la información ofrecida, el grupo visitará Bogotá el 20 de febrero de 2027, como parte de su gira latinoamericana llamada 'This Is Our Dream Tour Latam'. La cita será en el escenario Vive Claro, lugar escogido para que la banda retome el contacto directo con sus seguidores colombianos, luego de su última visita en 2025. Es importante señalar que, por ahora, solo está contemplada la capital del país como parada de la agrupación, por lo que no hay presentaciones programadas en otras ciudades colombianas.

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Según los datos difundidos, la banda ya se había presentado en Colombia anteriormente. Su más reciente visita fue el 31 de julio y el 1 de agosto de 2025, días en los que los músicos actuaron en el Movistar Arena de Bogotá y también participaron en la reconocida Feria de las Flores, llevada a cabo en Medellín. De esta forma, la noticia de su próximo show en 2027 marca un nuevo capítulo en la relación entre el grupo y su público nacional, que ha ido creciendo gracias a la fuerza de sus canciones y su evolución musical.

Fuerza Regida surgió en 2015 en San Bernardino, California, Estados Unidos. Originalmente, su propuesta estuvo muy ligada a la música norteña, un estilo propio del norte de México y el sur estadounidense. Con el tiempo, según se explica en la información recopilada, el grupo incorporó sonoridades y elementos de otros ritmos, consolidándose como uno de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados, una corriente moderna dentro de la música regional mexicana. Esta capacidad de transformación ha sido clave para que se diferencien en el panorama musical y para conectar con las nuevas generaciones oyentes.

Actualmente, la alineación de Fuerza Regida está compuesta por cinco integrantes: Jesús Ortiz Paz, encargado de la voz principal; Samuel Jáimez, responsable de la guitarra de doce cuerdas; Khrystian Ramos, a cargo de la guitarra rítmica; José ‘Pelón’ García, quien interpreta la tuba; y Moisés López, ejecutante del tololoche, instrumento parecido al contrabajo tradicional mexicano. Juntos, han conseguido éxitos que se han instalado en la memoria colectiva de sus fanáticos, sobresaliendo temas como ‘Bebe Dame’, ‘CH y la Pizza’, ‘Harley Quinn’, ‘Tú Name’, ‘Nel’, ‘Me Jalo’ y ‘Marlboro Rojo’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el concierto de Fuerza Regida en Bogotá y en qué lugar se presentarán?

El concierto de Fuerza Regida en Bogotá está programado para el 20 de febrero de 2027 y se realizará en el escenario Vive Claro. Hasta el momento, esta es la única fecha y ciudad confirmada para la agrupación en Colombia dentro de su gira latinoamericana 'This Is Our Dream Tour Latam'.

¿Quiénes son los integrantes actuales de Fuerza Regida y qué instrumentos tocan?

Actualmente, Fuerza Regida está formada por cinco músicos: Jesús Ortiz Paz en la voz, Samuel Jáimez con la guitarra de doce cuerdas, Khrystian Ramos en la guitarra rítmica, José ‘Pelón’ García en la tuba y Moisés López en el tololoche. Esta alineación ha definido el sonido característico de la banda.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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