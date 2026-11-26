En medio de las novedades del entretenimiento en Colombia, la presencia de Amparo Grisales en un espacio que le permitió crecer hace varias décadas no pasó desapercibido entre propios y extraños.

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La actriz fue vista en RTVC y salió a flote la posibilidad de su regreso a la actuación con el Sistema de Medios Públicos, como sucedió años atrás cuando tuvo su gran momento con la telenovela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’.

Una imagen junto al director Jorge Alí Triana fue más que reveladora sobre un ‘romance’ que se cocinaría con un ‘viejo amor’ en la pantalla chica colombiana: el de un proyecto clave en su carrera.

Pulzo pudo conocer detalles acerca de este encuentro y hasta una fotografía del momento que abrió paso a la información sobre el nuevo proyecto que suena fuerte, lejos de Caracol Televisión o Canal RCN.

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Este medio conoció que ‘la Diva’ estaría en un nuevo proyecto en el que se reviva su trabajo con ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, telenovela de 1988 basada en el libro homónimo del escritor Próspero Morales Pradilla.

Si bien no se conocen detalles, se sabe que Grisales trabajaría de nuevo con Jorge Alí Triana en esta producción, en un vínculo que se ha mantenido en medio del respeto y admiración durante décadas.

Cabe aclarar que recientemente se vio el regreso de la artista a la actuación en la novela ‘¿En qué lío me metí?’, con Caracol Televisión, aunque para este caso en un papel completamente diferente.

La caldense se ha convertido en un referente de la pantalla chica en Colombia por la participación en múltiples producciones, pero recientemente es la gran figura desde hace varios años de ‘Yo me llamo’.

Como jurado del reconocido concurso de canto e imitación en la televisión nacional, se ha mantenido vigente gracias a su personalidad única como jurado del popular formato (que ahora tiene participación de niños).

¿Cómo fue el papel de Amparo Grisales en ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’?

Amparo Grisales interpretó el papel protagónico de Inés de Hinojosa en la célebre adaptación televisiva de 1988, encarnando a una mujer mestiza de carácter indomable durante la época colonial.

Dirigida por Jorge Alí Triana y producida por RTI Televisión para conmemorar sus 25 años, esta obra adapta fielmente la novela homónima escrita por el autor colombiano Próspero Morales Pradilla.

La historia transcurre en el siglo XVI, principalmente en la ciudad de Tunja, retratando las pasiones, intrigas amorosas, crímenes y doble moral que caracterizaron a la sociedad bajo dominio español.

Dentro de la trama, Inés de Hinojosa desafía las normas conservadoras al asumir plenamente su sexualidad y ejercer su poder seductor sobre distintos hombres poderosos de la aristocracia colonial.

Acompañada por su sobrina Juanita de Hinojosa, interpretada por Margarita Rosa de Francisco, la protagonista teje una compleja red de romances prohibidos, traiciones políticas y asesinatos pasionales que escandalizan Tunja.

Amparo Grisales rompió definitivamente el molde tradicional de la mujer sumisa en la pantalla colombiana, proyectando un personaje complejo, dominante y capaz de desatar controversias nacionales sin precedentes.

Su actuación generó enorme revuelo en sectores conservadores debido a las escenas eróticas, desnudos y un recordado encuentro íntimo lésbico protagonizado junto a Margarita Rosa de Francisco durante la emisión.

Tras la transmisión de aquellas secuencias en la Cadena Dos, la actriz manizaleña enfrentó fuertes críticas morales, intentos de censura oficial e incluso una excomunión por sectores religiosos locales.

Hacia el desenlace dramático de la historia, la justicia colonial encabezada por Andrés Venero de Leyva juzga a los amantes tras el asesinato de su esposo Pedro de Ávila.

Finalmente, los tribunales hallan culpables a los implicados y condenan a Inés de Hinojosa a morir en la horca junto a su amante Hernán Bravo de Rivera.

Gracias a su calidad cinematográfica grabada en Tunja, Barichara y Villa de Leyva, esta producción marcó un hito histórico en la dramaturgia y televisión pública colombiana.

Asimismo, durante la celebración de los 60 años de la televisión en Colombia, esta miniserie recibió reconocimiento oficial como una de las producciones emblemáticas del país.

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