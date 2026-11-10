La difícil situación de salud de Adriana Betancourt, presentadora de RCN, ha llevado a que los focos se centren en la mejor manera para lograr una evolución positiva en su caso.

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Ella es paciente de diálisis y su estado es crítico luego de completar tres días hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá sin recibir atención de un nefrólogo, el cual se ha convertido en la principal petición urgente de su familia.

De hecho, Betancourt requirió ser intubada en el tercer día para la protección de sus pulmones, golpeados debido a la retención de líquidos causada precisamente por la falta de diálisis.

Todo esto desembocó debido a una infección peritoneal o peritonitis, que se ha convertido en una auténtica pesadilla para la condición de la mujer que ha brillado en la televisión colombiana.

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¿Qué es una peritonitis?

La infección peritoneal, conocida clínicamente como peritonitis, constituye una inflamación aguda y potencialmente letal del peritoneo, la membrana serosa que recubre las paredes abdominales internas y los órganos viscerales.

Esta contingencia médica surge principalmente por la invasión de bacterias u hongos dentro del espacio peritoneal, desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica severa que exige atención clínica inmediata.

La perforación del tubo digestivo representa la causa más frecuente de este cuadro patológico, generada por apendicitis rotas, úlceras gástricas perforadas o heridas penetrantes en la cavidad abdominal.

Asimismo, los pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a diálisis peritoneal presentan una marcada vulnerabilidad frente a contaminaciones bacterianas involuntarias durante la manipulación de los catéteres médicos.

Los síntomas cardinales comprenden dolor abdominal súbito de intensidad creciente, rigidez muscular involuntaria, fiebre elevada, náuseas recurrentes, vómitos, fatiga extrema e interrupción de la evacuación intestinal normal.

Al avanzar la infección como la de Adriana Betancur, los microorganismos liberan toxinas peligrosas en el torrente sanguíneo, desatando una sepsis grave que puede derivar velozmente en falla multiorgánica o colapso hemodinámico irreversible.

El diagnóstico médico oportuno requiere análisis de sangre completos, ecografías abdominales avanzadas, tomografías axiales computarizadas y el cultivo microbiológico directo del líquido peritoneal acumulado en la cavidad visceral.

El tratamiento intrahospitalario exige la administración urgente de antibióticos intravenosos de amplio espectro para erradicar las colonias bacterianas diseminadas por el organismo del paciente afectado.

Frecuentemente, los especialistas deben ejecutar cirugías abdominales de emergencia para reparar tejidos rotos, retirar material necrótico contaminado y drenar colecciones purulentas atrapadas en la región afectada.

Sin una intervención médica temprana y eficaz, la peritonitis presenta tasas de mortalidad sumamente elevadas entre personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas preexistentes.

Detectar los signos iniciales y acudir oportunamente a los servicios de urgencias garantiza un pronóstico favorable frente a este complejo trastorno del sistema digestivo.

¿Quién es Adriana Betancourt?

Adriana Betancur Montealegre destaca como una reconocida presentadora de televisión y modelo colombiana nacida en la ciudad de Medellín el 1 de mayo de 1980.

La comunicadora cursó sus estudios profesionales en Comunicación Audiovisual y Producción de Televisión en el prestigioso Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid de la capital antioqueña.

Inició su trayectoria profesional en las pantallas del canal regional Cable Pacífico, logrando notoriedad pública tras coronarse como virreina en el certamen Señorita Antioquia 2004.

Posteriormente, ingresó a la televisión nacional a través del Canal RCN, asumiendo la conducción del espacio Nuestra Feria antes de consolidar su carrera en Bogotá.

Entre 2009 y 2010, condujo la sección de Entretenimiento de Noticias RCN, informando diariamente a la teleaudiencia nacional sobre la actualidad del espectáculo.

Más adelante, integró el elenco del programa matutino de fin de semana Como en Casa, emitido por la señal internacional RCN Nuestra Tele.

Su mayor reconocimiento popular llegó en 2015 al sumarse al histórico magacín matinal ‘Muy Buenos Días’, compartiendo set junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña.

En ese formato permaneció hasta 2018, ganando el cariño de los televidentes matutinos por su espontaneidad, carisma y profesionalismo frente a las cámaras.

Luego de finalizar ese ciclo matinal, continuó en la misma cadena televisiva formando parte del programa matutino ‘El Desayuno’, consolidando su versatilidad periodística.

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