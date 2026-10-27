Por: Noticiero 90 minutos

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La periodista, presentadora y columnista Vanessa de la Torre sorprendió a los asistentes del Festival Internacional de Literatura CaliLee con la presentación de su primera novela, titulada ‘El olor del fin del mundo’. Este evento, que destaca la producción literaria y cultural del país, sirvió como escenario para que la comunicadora mostrara una nueva faceta, incursionando en la narrativa de ficción y alejándose de su habitual trabajo en el periodismo. De acuerdo con la información publicada por 90minutos.co, esta obra marca un momento importante en la carrera de de la Torre, en la que el relato íntimo se convierte en vía para explorar emociones universales como el amor, la culpa y la supervivencia.

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‘El olor del fin del mundo’ utiliza como punto de partida la crisis mundial ocasionada por la pandemia de covid-19, situando a sus protagonistas, Carmen y Antonio, en pleno encierro. A través de la memoria de Carmen, el lector se adentra en un amor clandestino que, si bien representó alegría, también fue fuente de sufrimiento. La historia se construye sobre las huellas que el virus dejó en la protagonista, desde la pérdida del olfato hasta una lucha interna marcada por la enfermedad y los recuerdos. Según la autora, el aislamiento y el ambiente de incertidumbre sirvieron de contexto para reflexionar sobre cómo la pandemia transformó la vida cotidiana y nos obligó a afrontar realidades desconocidas.

Vanessa de la Torre explicó que su motivación para escribir esta novela nació de la necesidad de contar a sus hijas, y por extensión a las nuevas generaciones, lo que implicó vivir ese periodo. Tal como lo cita 90minutos.co, expresó: "Yo durante el Covid, pues seguí trabajando como periodista, tengo dos hijas y yo necesitaba contarle a mis hijas lo que estaba ocurriendo en el Covid, esa época que fue tan dramática". Para ella, la escritura fue una manera de encontrar esperanza y procesar una experiencia colectiva tan compleja.

La novela llega después de su primer libro, ‘Historias de amor en campos de guerra’ (2019), en el que de la Torre abordó los testimonios de seis mujeres marcadas por el conflicto armado y el poder transformador del amor en contextos adversos. Ahora, en ‘El olor del fin del mundo’, se adentra de manera más personal en la ficción, mostrando cómo las emociones pueden ser un refugio durante el caos.

Además, la undécima edición de CaliLee, celebrada en espacios como el Bulevar del Río y otras locaciones de Cali, proporciona un entorno propicio para que los libros, el arte y la cultura sigan conectando con el público, con República Dominicana como país invitado de honor. Según 90minutos.co, todas las actividades tienen entrada libre e invitan a sumergirse en la literatura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata la novela 'El olor del fin del mundo' de Vanessa de la Torre?

La novela relata la historia de Carmen y Antonio, quienes viven un amor prohibido en medio de la pandemia de covid-19. A través de la reconstrucción de recuerdos y emociones, la protagonista enfrenta las secuelas de la enfermedad, incluyendo la pérdida del olfato, y reflexiona sobre cómo el encierro afectó su vida y sus relaciones.

¿Cuál es la diferencia entre 'Historias de amor en campos de guerra' y 'El olor del fin del mundo'?

‘Historias de amor en campos de guerra’, su primer libro, recoge testimonios reales de mujeres víctimas del conflicto armado que vivieron intensas historias de amor. En cambio, ‘El olor del fin del mundo’ es una obra de ficción donde la autora aborda el amor en tiempos de pandemia, explorando más su mundo interior y las emociones personales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.