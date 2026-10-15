Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Germán Quintero, destacado actor colombiano, falleció este jueves 15 de octubre de 2026 a los 72 años. De acuerdo con información encontrada en los registros de su trayectoria en la televisión nacional, Quintero fue un referente de varias generaciones gracias a su paso por producciones emblemáticas como ‘Pecados capitales’, ‘La saga, negocio de familia’, ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘Pasión de gavilanes 2’. La noticia de su muerte marca el cierre de una carrera prolífica, caracterizada por la versatilidad de sus interpretaciones en distintos géneros, desde el drama hasta la comedia.

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Originario de Bogotá, Germán Quintero desarrolló una carrera sostenida durante décadas, participando en telenovelas, series y también en cine, lo que le permitió llegar a públicos diversos dentro y fuera del país. Según los registros disponibles, en 2012 logró uno de sus papeles más recordados al interpretar al periodista Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’. El propio actor compartió en una entrevista la dificultad y responsabilidad que implica dar vida a figuras reconocidas del periodismo, lo que demandó un trabajo riguroso de investigación para retratar fielmente a Cano Isaza.

Los nuevos públicos también lo reconocieron en la continuación de sagas exitosas. En la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’, su interpretación de don Martín Acevedo, el abuelo de la familia Elizondo, se destacó por su humor y carácter afable, dándole profundidad a una historia en la que los lazos familiares eran clave. Este personaje se ganó el aprecio de los fans por la singularidad de su personalidad dentro de la trama.

La filmografía de Quintero refleja la evolución de la televisión colombiana, con participaciones en títulos destacados de distintas épocas. ‘Pecados capitales’, en la que actuó en 2002, marcó una etapa importante, mientras que en ‘La saga, negocio de familia’ (2004) interpretó a Tiberio Angarita, otro de sus roles más recordados. Además, trabajó en ‘Montecristo’, ‘El cartel de los sapos’, ‘Doña Bella’, ‘Chepe Fortuna’, ‘El Bronx’ y ‘Rojo carmesí’. Su incursión en el cine incluyó películas como ‘La milagrosa’, ‘Gente de bien’ y ‘Sin mover los labios’.

El legado de Germán Quintero permanecerá en la historia de la televisión y el cine colombianos, en personajes que, según las producciones citadas, conectaron con los espectadores a través de historias basadas tanto en realidades nacionales como en la ficción. Su partida representa la despedida de un intérprete cuya marca quedó en varias de las obras más influyentes de la pantalla nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales personajes de Germán Quintero en la televisión colombiana?

Los personajes más destacados de Germán Quintero incluyen a Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’ y a don Martín Acevedo en la segunda temporada de ‘Pasión de gavilanes’. Además, interpretó roles relevantes como Tiberio Angarita en ‘La saga, negocio de familia’ y participó en producciones como ‘Pecados capitales’, ‘Montecristo’ y ‘El cartel de los sapos’.

¿En qué consistió la actuación de Germán Quintero en ‘Escobar, el patrón del mal’?

Germán Quintero encarnó al periodista Guillermo Cano Isaza en ‘Escobar, el patrón del mal’, una serie basada en hechos de la realidad colombiana. Según una entrevista citada en el artículo, la preparación para este papel implicó un proceso de investigación detallado, dado que retratar a una figura icónica del periodismo requería fidelidad y rigor en la interpretación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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