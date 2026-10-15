La muerte de Germán Quintero en la mañana de este jueves 15 de octubre de 2026 a sus 72 años se convirtió en un motivo de luto para los seguidores de la televisión colombiana, que lo recuerdan por su participación en producciones como ‘Pasión de gavilanes’.

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El deceso del actor que sobresalió en la pantalla chica durante varias décadas fue confirmado por “fuentes de la familia del artista”, según El Tiempo, que indicó que sucedió por “complicaciones de salud”.

A su vez, la fotógrafa Alejandra Quintero Sinisterra, sobrina del fallecido, le rindió un homenaje en público a través de su cuenta personal de Instagram, con una publicación en la que sorprendió a propios y extraños con la noticia, sin que se conozcan por ahora más detalles.

El artista destacó como un reconocido actor de la televisión, el cine y el teatro en Colombia, contando con una prolífica trayectoria interpretativa acumulada durante varias décadas de labor profesional.

Nacido en Bogotá en 1956, el artista construyó una destacada carrera artística participando en emblemáticas producciones dramáticas que marcaron la historia audiovisual de la nación sudamericana.

Su formación y ductilidad actoral le permitieron asumir personajes complejos dentro de variados géneros narrativos, transitando con solvencia entre el drama histórico, la comedia y las series policiacas contemporáneas.

Uno de sus papeles más recordados e impactantes por la audiencia fue la encarnación del periodista Guillermo Cano Isaza en la exitosa serie biográfica ‘Escobar, el patrón del mal’.

En dicha producción, Quintero retrató con profunda emotividad y valentía la figura del histórico director del diario El Espectador, ganándose el reconocimiento de la crítica especializada.

A lo largo de los años 90 y 2000, el intérprete integró elencos de famosas telenovelas nacionales como ‘Sueños y espejos’, ‘Guajira’, ‘El inútil’ y ‘Pecados capitales’.

Posteriormente, su talento se consolidó en proyectos de gran audiencia internacional entre las que destacan La saga, negocio de familia, Mesa para tres, Montecristo y El cartel de los sapos.

Durante las etapas más recientes de su carrera profesional, el actor mantuvo una presencia constante en la pantalla chica mediante producciones de alta facturación técnica y alcance global.

Entre sus participaciones más destacadas figuran series de resonancia como La ley del corazón, El Bronx, Jugar con fuego y la segunda temporada de la famosa producción Pasión de Gavilanes.

En el ámbito cinematográfico, el artista bogotano aportó su experiencia dramática en largometrajes nacionales valorados por el público como La milagrosa, Gente de bien y Sin mover los labios.

Su versatilidad actoral para caracterizar roles de reparto y figuras de autoridad lo convirtió en un referente habitual para los directores de casting en el mercado hispanohablante.

Los analistas del entretenimiento resaltan la disciplina, la entrega escénica y el rigor profesional que caracterizaron siempre el trabajo de Quintero en cada escenario interpretativo.

La huella del actor bogotano permanece en la memoria colectiva del público colombiano gracias a la versatilidad demostrada en cada uno de los proyectos en los que participó.

Su contribución al desarrollo de la industria audiovisual consolida su nombre entre las figuras más representativas de la televisión nacional producida en los últimos treinta años.

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