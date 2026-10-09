Abelardo de la Espriella lamentó la muerte de Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior, quien falleció este jueves 8 de octubre en Bogotá, a los 69 años. El mandatario expresó su solidaridad con la familia del dirigente político y le dedicó unas palabras de despedida en las que destacó la cercanía que tenía con él.

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“Lamento profundamente la muerte de mi amigo, el doctor Juan Carlos Vives Menotti”, escribió De la Espriella en su mensaje. También recordó al exfuncionario como un “colombiano excepcional” y exaltó su carrera política:

Lamento profundamente la muerte de mi amigo, el doctor Juan Carlos Vives Menotti, exgobernador del Magdalena y exviceministro del Interior. Toda mi solidaridad y cariño para su familia. Guardaré siempre en mi corazón los buenos recuerdos de un colombiano excepcional, cuya inteligencia iluminó la política. Que Dios lo reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a sus seres queridos. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 9, 2026

El presidente cerró su publicación con un mensaje de carácter religioso, en el que pidió a Dios recibir a Vives en su gloria y conceder fortaleza y consuelo a sus seres queridos.

Quién era Juan Carlos Vives Menotti

Vives Menotti fue una figura de la política del Magdalena y ocupó diferentes cargos en la administración pública, tanto en el ámbito regional como en el nacional. Era hijo del reconocido parlamentario José Ignacio ‘Nacho’ Vives y de Silena Menotti, además de primo segundo del cantante Carlos Vives.

Entre 1998 y 2000 estuvo al frente de la Gobernación del Magdalena. Su trayectoria también incluyó un paso por la Cámara de Representantes y la Asamblea Departamental de Bolívar, así como responsabilidades en el Gobierno nacional. En 2002 asumió como viceministro del Interior.

Posteriormente, dirigió la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y estuvo al frente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidades desde las que participó en labores de administración y control estatal.

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En su trayectoria también se le atribuye participación en la gestión del Acto Legislativo 3 de 1989, relacionado con el reconocimiento de Santa Marta como Distrito Turístico, Cultural e Histórico. Durante su gobernación, además, impulsó ante el Ministerio de Cultura la declaratoria del antiguo Hospital San Juan de Dios como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.

¿Cómo murió Juan Carlos Vives?

El exgobernador falleció el jueves 8 de octubre de 2026, mientras permanecía hospitalizado en la Clínica del Country, en Bogotá. Según la información conocida sobre su muerte, estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos.

Hasta los datos disponibles en el reporte de su fallecimiento no se precisó la causa de la muerte. Vives Menotti tenía 69 años y su deceso generó reacciones por parte de figuras vinculadas a la política y a la vida pública del Magdalena.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.